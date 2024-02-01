Достаточно серьезный ущерб для ЧФ РФ: что известно об уничтожении катера "Ивановец" (фото, видео)

Катер был серьезной боевой единицей в Черноморском флоте. Он патрулировал западное побережье временно оккупированного Крыма и мог наносить удары по надводным целям.

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Россия потеряла еще одно судно в Черном море. Украина потопила ракетный катер "Ивановец", который был одним из катеров, из которых состоит боевое ядро ЧФ РФ. На его борту могли находиться четыре десятка членов экипажа. Фокус собрал все, что на данный момент известно об успешном уничтожении "Ивановца" в районе Донузлава.

Так, в ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. С помощью морских дронов было нанесено несколько ударов по кораблю, что привело к его полному уничтожению.

"Ивановец" находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением. В ГУР заявили, что корабль дал крен на корму и затонул.

Стоимость "Ивановца" составляла ориентировочно 60-70 млн долларов. Поисково-спасательная операция оккупантов, по предварительной информации, не увенчалась успехом.

На борту могли находиться 40 моряков ЧФ РФ

В ВМС ВСУ заявили, что потеря РФ "Ивановца" — существенная для ЧФ РФ, поскольку у него есть только три катера проекта 1241.1, а судно входило в так называемое "боевое ядро" российского флота в Черном море. Штатное количество личного состава — 40 моряков.

"Эта боевая единица является достаточно серьезной единицей. Это как раз один из тех катеров, из которых состоит боевое ядро ЧФ РФ. Это — ракетный катер, который должен уничтожать надводные цели. Да, он фактически не мог выполнять сейчас задачи, как и остальные корабли по уничтожению наших единиц, потому что наши береговые артиллеристы его не подпускают к берегу, но это достаточно мощная серьезная боевая единица. Поэтому, да, это достаточно серьезный ущерб, который получил ЧФ так называемой РФ", — пояснил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В ВМС ВСУ рассказали, что это не первая потеря оккупантов в 41-й бригаде. Уже был поврежден малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум" благодаря совместным усилиям СБУ и ВМС ВСУ.

"Эта операция — очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", — добавили в ВМС.

Последние часы "Ивановца"

OSINT-аналитик H I Sutton в своем X (Twitter) опубликовал спутниковый снимок, который показывает, что судно затонуло в озере Донузлав или возле него.

"Ракетный корвет класса "Тарантул" "Ивановец" затонул в озере Донузлав или вблизи него", — говорится в сообщении.

В среду, 31 января, катер патрулировал западное побережье временно оккупированного Крыма. При этом судно выплыло за пределы озера Донузлав, которое от моря отделяет песчаная пересыпь.

Какое вооружение имел "Ивановец"

Катер был построен в 1989 году по проекту 1241 "Молния" на верфи "Средне-Невский судостроительный завод". На вооружении ВМФ РФ состоит около 18 таких катеров.

Основной задачей катера была борьба с вражескими надводными целями. Для этого он имел 76-мм артиллерийскую установку АК-176 и четыре пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет П-270 "Москит".

Также на борту может быть ПЗРК "Игла" или ЗРК "Стрела-3" для борьбы с воздушными угрозами и две шестиствольные 30-мм пушки АК-630М.

Независимый исследователь H I Sutton опубликовал спутниковое изображение, на котором зафиксирован ракетный катер "Ивановец" на рейде в озере Донузлав. Возле мыса с ним были еще 6 кораблей. По состоянию на утро 31 января корабль еще был на плаву.

Катер "Ивановец" Фото: PH1 Salois

Уничтожил украинский корвет "Тернополь"

21 июля 2023 года в Минобороны РФ отчитались о проведении учений в акватории Черного моря. Оккупанты тренировались бить по мишеням и на этот раз мишенью стал захваченный в 2014 году в Крыму катер ВМС ВСУ "Тернополь". "Ивановец" запустил по украинскому кораблю противокорабельную ракету "Москит".

Корвет ВМС ВСУ "Тернополь", который потопил "Ивановец"

"Тернополь" считался новейшим корветом ВМС Украины. Он был спущен на воду 15 марта 2002 года. Экипаж корабля во время аннексии Крыма отказывался сдаваться, а через несколько дней капитан судна Максим Емельяненко заявил, что корвет готовятся захватить, но личный состав был готов отражать штурм. "Тернополь" россияне захватили, а капитан Емельяненко стал единственным из экипажа в 100 человек, кто предал Украину и перешел на службу в РФ.

Напомним, что РФ проигрывает битву за Черное море. Морские дроны, уничтожение "Москвы" и другие операции заставили РФ отойти от значительной части Черного моря.