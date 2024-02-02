В Финляндии полиция не дает волонтерам собирать средства для ВСУ, — СМИ

По словам журналистов, полиция не хочет выдавать лицензию на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим ВСУ. Такие сборы интерпретируются как военная деятельность.

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Полиция Финляндии отказывается выдавать лицензии на проекты организациям, которые хотят собирать средства для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание Iltalehti.

По словам журналистов, "Друзья национальной обороны Украины" (UMY) и "Ассоциация ваших финских друзей" (YFF) являются примерами организаций, которые помогают украинскому обществу в разгар войны с Россией.

Отмечается, что UMY сосредоточили свое внимание, среди прочего, на обеспечении военной подготовки украинских бойцов, в то время как YFF поставляют жизненно важные материалы финским добровольцам, которые воюют на стороне Украины.

Однако, как сообщается, из документов, с которыми ознакомились журналисты, видно, что полиция не согласна выдавать лицензию на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим украинские вооруженные силы. Все дело в том, что такие сборы интерпретируются как военная деятельность.

В материале говорится, что с точки зрения финского законодательства, общественно-полезная деятельность подразумевает общую социальную, культурную или интеллектуальную деятельность. Однако сборы денег для ВСУ, по мнению полиция, в этот перечень не попадают, хотя закон напрямую этого не запрещает.

По словам представителей UMY и YFF, помимо гуманитарной деятельности, поддержка вооруженных сил Украины является еще и идеологической и явно общественно-полезной деятельностью. Полиция же считает, что поддержка ВСУ может привести к тому, что граждане Финляндии начнут поддерживать и армии других государств.

"Украина защищает себя от российского империализма и российских военных преступлений. Финляндия должна проявить стойкость и устранить препятствия для партий, преследующих цели, представляющие общий интерес. Поддерживая украинские вооруженные силы, мы можем гарантировать, что как можно больше людей смогут жить в мире, не будучи арестованными или убитыми Россией из-за неправильных мнений", — сказал председатель YFF Каспер Канносто.

Ранее СМИ сообщали, что большинство поляков считают, что надо сбивать ракеты РФ, которые летят в направлении страны. В Минобороны Польши заявляют, что страна не может непосредственно вступать в вооруженный конфликт на территории Украины, а возможное покрытие части Украины ПВО союзников является чрезвычайно сложным вопросом.