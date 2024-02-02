У Фінляндії поліція не дає волонтерам збирати кошти для ЗСУ, — ЗМІ

За словами журналістів, поліція не хоче видавати ліцензію на збір коштів проєктам, які безпосередньо підтримують ЗСУ. Такі збори інтерпретуються як військова діяльність.

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Поліція Фінляндії відмовляється видавати ліцензії на проєкти організаціям, які хочуть збирати кошти для Збройних сил України. Про це пише видання Iltalehti.

За словами журналістів, "Друзі національної оборони України" (UMY) та "Асоціація ваших фінських друзів" (YFF) є прикладами організацій, які допомагають українському суспільству в розпал війни з Росією.

Зазначається, що UMY зосередили свою увагу, серед іншого, на забезпеченні військової підготовки українських бійців, тоді як YFF постачають життєво важливі матеріали фінським добровольцям, які воюють на боці України.

Однак, як повідомляється, з документів, з якими ознайомилися журналісти, видно, що поліція не згодна видавати ліцензію на збір коштів проєктам, які безпосередньо підтримують українські збройні сили. Вся річ у тому, що такі збори інтерпретуються як військова діяльність.

У матеріалі йдеться про те, що з точки зору фінського законодавства, суспільно-корисна діяльність має на увазі загальну соціальну, культурну або інтелектуальну діяльність. Однак збори грошей для ЗСУ, на думку поліція, до цього переліку не потрапляють, хоча закон безпосередньо цього не забороняє.

За словами представників UMY і YFF, крім гуманітарної діяльності, підтримка збройних сил України є ще й ідеологічною і явно суспільно-корисною діяльністю. Поліція ж вважає, що підтримка ЗСУ може призвести до того, що громадяни Фінляндії почнуть підтримувати й армії інших держав.

"Україна захищає себе від російського імперіалізму і російських військових злочинів. Фінляндія повинна проявити стійкість і усунути перешкоди для партій, які переслідують цілі, що становлять спільний інтерес. Підтримуючи українські збройні сили, ми можемо гарантувати, що якомога більше людей зможуть жити в мирі, не будучи заарештованими або вбитими Росією через неправильні думки", — сказав голова YFF Каспер Канносто.

Раніше ЗМІ повідомляли, що більшість поляків вважають, що треба збивати ракети РФ, які летять у напрямку країни. У Міноборони Польщі заявляють, що країна не може безпосередньо вступати у збройний конфлікт на території України, а можливе покриття частини України ППО союзників є надзвичайно складним питанням.