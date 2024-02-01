Більшість поляків вважають, що треба збивати ракети РФ, які летять у напрямку країни, - ЗМІ

В Міноборони Польщі заявляють, що країна не може безпосередньо вступати у збройний конфлікт на території України, а можливе покриття частини України ППО союзників є надзвичайно складним питанням.

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29 грудня 2023 року російська ракета залетіла вглиб території Польші на 40 кілометрів, а за 3 хвилини покинула повітряний простір країни. В зв'язку з цим польська газета Rzeczpospolita провела опитування серед читачів щодо того, чи повинна Польща збивати російські ракети, які рухаються в напрямку її території.

63% опитаних поляків вважають, що Польща має збивати російські ракети в прикордонних регіонах. 17,6% респондентів Польща не має втручатися.

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Також газета цитує відповідь Міністерства національної оборони, яке запевняє, що "всі національні та союзницькі системи, як щодо інформування, так і тривожних оповіщень, бойової готовності наземних і повітряних елементів системи ППО, діють відповідно до процедур і є основою для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі".

У Міністерстві нацоборони республіки заявили, що триває процес розширення польської системи теми ППО Тrivad.

"Відповідно до нинішньої позиції НАТО та Польщі, неможливо безпосередньо вступати у збройний конфлікт на території України. Можливе покриття частини України ППО союзників є надзвичайно складним питанням. Ми хочемо, щоб ця підтримка була продовжена та посилена, а також адаптована до потреб української сторони,", — пише Rzeczpospolita.

Нагадаємо, що Україна вважає, що розслідування падіння ракети в польському місті Пшеводув у листопаді 2022 року не завершено. Висновки Польщі поки що підтвердити не можна.

В місті Пшеводув Люблінського воєводства Польщі 15 листопада 2022 року впали дві ракети під час масованих ракетних ударів по Україні. Двоє чоловіків загинули на місцевому зерносортувальному заводі.