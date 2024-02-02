Военная кампания Китая против Тайваня будет максимально быстрой, — адмирал США

Китай внимательно следит за тем, как проходит война в Украине. Но вместо того, чтобы осознать тщетность подобной агрессии, попытается свергнуть руководство Тайбэя в кратчайшие сроки.

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Адмирал ВМС США и командующий Тихоокеанским флотом Сэмюэл Папаро заявил, что Китай на протяжение почти двух лет полномасштабной российско-украинской войны внимательно наблюдал за ходом конфликта. И вместо того, чтобы сделать вывод, что аналогичные действия на Тайване будут напрасными, Пекин пришел к выводу, что свержение руководства Тайбэя должно быть сделано быстро. Об этом 1 февраля сообщили в Breaking Defence.

По словам адмирала, что НОАК должна провести военную кампанию максимально в короткие сроки, чтобы представить миру захват Тайваня как свершившийся факт. В ходе слушаний в Конгрессе США Папаро подчеркнул, что закон об отношениях с Тайванем требует от Министерства обороны реагировать, если Китай предпримет такой шаг, и предупредил, что затянувшийся конфликт в Украине не удерживает Пекин от силового захвата Тайбэя.

"Вместо того чтобы увидеть конфликт в Украине и решить, что "это слишком сложно", они, напротив, намерены принять к сведению действия России, чтобы устроить короткий и внезапный конфликт", — сказал Папаро.

Адмирал между тем отметил, что Тайвань добился успехов в оснащении своей обороны, а также изучил уроки Украины, однако необходимо продолжать призывать Тайбэй наращивать свое военное мастерство.

Ключевым же фактором сдерживания китайской агрессии в западной части Тихого океана, считает Папаро, является дальнейшая поддержка Украины и препятствование продвижению России. По мнению командующего, китайские лидеры наблюдают за этой войной и, похоже, не видят тщетности агрессии.

"Самое решительное, что мы можем сделать в данный момент, это одобрить дополнительный бюджетный запрос, который позволит Украине защищать себя", – подчеркнул он.

Напомним, после состоявшихся выборов Тайвань провел серию военных учений, на которых отрабатывали сценарий вторжения на остров армии Китая. Военные имитировали осаду города, удерживаемого силами противника, с использованием танков M60A3 и другой бронетехники.