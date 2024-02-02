"Не жалея людей": ВС РФ хотят вернуть утраченные позиции на Запорожском направлении, — ВСУ

По словам бойца "Легиона Свободы" Константина Денисова, россияне продолжают штурмы и используют для этого авиацию и артиллерию. Украинские защитники эффективно обороняются и наносят урон противнику.

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Российские оккупанты не прекращают наступательные действия на фронте и пытаются отбить потерянные позиции на Запорожском направлении. Об этом заявил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире "Еспресо.TV" 2 февраля.

По его словам, противник пытается отбить позиции, которые еще в прошлом году потерял из-за активных боевых действий. Для этого он осуществляет штурмы, применяет авиацию, артиллерию, беспилотники и так далее.

"С помощью бронетехники россияне идут в пехотные штурмы. У врага есть микроскопические продвижения, но они потратили на это много ресурсов. Противник заваливает телами и снарядами поле боя, но наши ребята дают отпор, и по возможности ходят в контратаки. В первую очередь это связано со сдерживанием и недопущением продвижения российских войск. Сейчас оккупанты пытаются выровнять линию боевого соприкосновения", — заявил Константин Денисов.

Отдельно украинский военнослужащий добавил, что ВС РФ в ближайшее время могут выдохнуться, потому что вести активные боевые действия в таком интенсивном темпе крайне сложно. Более того, если брать в учет такой узкий участок фронта.

"Украинские силы уничтожают вражеские артиллерийские установки и бронетехнику. Сейчас у противника уже не такое интенсивное снабжение идет именно на Запорожское направление. Россияне пытаются отбить Работино и Пятихатки, хотя этих населенных пунктов уже не существует. Они гонят пехоту на штурм, не жалея людей. Бывало такое, что на трех человек давали один автомат", — подытожил Константин Денисов.

Напомним, 2 февраля также сообщалось, что в бригаде "Червона калина" объяснили наступление ВС РФ на Запорожском направлении. Пресс-офицер подразделения Николай Коваль обратил внимание на атаки российских войск, которые, по его мнению, трудно обосновать с военной точки зрения.