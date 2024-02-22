Почему не получилось. Анализ наступления ВСУ в 2023 году от западных аналитиков

Западные аналитики считают, что украинским военным не хватило времени для подготовки и не удалось создать эффект неожиданности. ВС РФ, в свою очередь, возвели мощные оборонные укрепления и тщательно подготовились к наступлению ВСУ.

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В 2023 год Украина и общество входили на позитивной ноте. Силы обороны смогли освободить почти всю Харьковскую область и освободить Херсон — единственный областной центр, который был оккупирован Россией с момента полномасштабного вторжения. Оптимизм разделяли и западные партнеры, которые шаг за шагом продвигались в вопросе поставок Украине больше собственного вооружения для нового наступления.

Фокус разобрался, как известные западные аналитики оценивают украинскую наступательную кампанию, и какие проблемные моменты они выделили.

Силы обороны Украины не стали концентрировать все усилия на одном решающем направлении. Атаки начались сразу на нескольких направлениях:

Мелитопольское;

Бердянское;

Бахмутское.

За месяцы боев украинские военные смогли освободить несколько населенных пунктов и вбить клин в Работино в направлении Токмака, а также срезать выступ оккупантов по направлению Великой Новоселки. Помимо этого, после отхода из Бахмута украинские военные начали занимать доминирующие высоты вокруг города.

В целом Украина смогла вернуть под свой контроль сотни квадратных километров, а предстоит — сотни тысяч. Очевидными причинами таких территориальных продвижений являются укрепления ВС РФ, которые они строили с конца декабря и до начала лета, вездесущие дроны и ряд других.

Територіальне просування ЗСУ та ЗС РФ у 2023 році Фото: deepstatemap.live

Упущенные возможности 2023 года — анализ Майкла Кофмана, Роба Ли и Дарии Массикот

Трио западных аналитиков полагает, что для лучшего понимания планов на 2024 и 2025 годы нужно проанализировать наступление Украины в 2023 году.

Важно

Наращивать силы и готовиться. Как Украине отвоевать преимущество в 2024 году

В 2023 году российская армия обладала численностью, защищенными позициями и новыми корпусами. Ситуации, когда российские бригады удерживали линию фронта 2–3 неполными батальонами, уже не было. Оккупанты обладали бригадами с шестью и более батальонами с резервами для ротации. Авторы отмечают, что ВС РФ в целом лучше проявили себя в обороне, чем в наступлении.

Российская армия выглядела в обороне лучше, чем в наступлении Фото: Скриншот

Ключевые факторы исхода контрнаступления ВСУ

Украина не имела решающего преимущества в огневом воздействии, а ВС РФ не были достаточно ослаблены;

Украина не могла эффективно масштабировать свои силы, действуя силами не более двух–трех усиленных рот на бригаду. Это означало, что она не могла использовать бреши и наращивать темп;

Украине не хватило средств для прорыва хорошо подготовленной обороны ВС РФ, а также для противодействия российской авиации.

Авторы также подчеркивают проблему подготовки военных в странах НАТО. Она была слишком короткой, а командиры штабов батальонов и бригад часто не могли эффективно управлять подразделениями выше уровня роты.

В итоге все эти проблемы привели к тому, что Силы обороны не смогли достаточно ослабить российские силы. Концентрация бронетехники была невозможной, а небольшие группы штурмовой пехоты не смогли привести к прорыву сильной обороны.

Отдельно в статье указывают на рискованность выбранной тактики наступления. По их словам, Бахмутское направление должно было сковать резервы ВС РФ, однако РФ смогла их сохранить в достаточном количестве. И вышло так, что на Бахмутском направлении было больше артиллерии и опытных подразделений, чем на Запорожском, которое являлось основным.

Leopard 2A4 с дополнительной защитой "Контакт-1" Фото: Генштаб ВСУ

От боевых действий на суше до моря и воздуха — обзор генерал-майора Мика Раяна

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Раян отмечает, что украинская армия проводила наступательную кампанию сразу на нескольких уровнях. Наземные кампании к концу года практически остановились. ВСУ смогли создать плацдарм на левом берегу Днепра и зачистить российскую артиллерию и бронетехнику в радиусе 20 км, но прогресс наблюдался медленный. На юге бои продолжились, но не прошли далее "линии Суровикина".

Украина продолжала оперативную ударную кампанию, пытаясь подорвать способность РФ поддерживать ее силы на юге и востоке. Для этого в ход пошли крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, баллистические ATACMS с кассетной боевой частью и ракеты GLMRS. Австралийский офицер считает, что оперативные удары уничтожили некоторые материально-технические средства, штабы и резервы, но они не парализовали РФ и ее способность контролировать ситуацию.

Storm Shadow Фото: Flickr

На море украинские силы имели успехи. Силы обороны продолжили лишать Черноморский флот РФ свободы в маневрах. Кроме этого, наносятся удары по оккупированному Крыму. Российский флот уже не может действовать в западной части Черного моря.

Началась кампания ударов по российской территории. Целями стают предприятия оборонно-промышленного комплекса и стратегического транспорта. В целом Мик Раян сосредоточил свое внимание на ходе наступательной кампании и считает, что после успехов в 2022 году ожидания от 2023 года не могли не быть завышенными. Оценка наступления:

Украина не смогла создать значительный уровень неожиданности в своих действиях, кроме тактической неожиданности в ходе форсирования Днепра;

Украина не достигла прорыва на фронте, но была грамотная и последовательная кампания по ликвидации сил РФ;

Украине не удалось достичь существенных территориальных продвижений;

Украине еще не удалось достичь видимости освобождения Крыма;

В целом военный считает, что главным вызовом для Украины в 2024 году будет переоценка стратегии победы и усиление коллективной воли Запада поддерживать Киев.

Мало времени на подготовку и особенности географии

В издании Foreign Affairs вышла статья Джека Уотлинга о том, почему Украине не удалось перерезать сухопутное сообщение РФ с Крымом и деоккупировать Мелитополь. Главной причиной аналитик называет недостаток подготовки. Украинские части, которые приняли на себя первый удар, прошли короткую пятинедельную подготовку. В рамках британской программы "Интерфлекс" подготовку проходили тысячи военных, однако приоритет отдавали навыкам, которые нужны для выживания военных.

Украинские военные проходили недостаточно долгую подготовку Фото: Ministry of Defence

В годы Второй мировой войны в Британии считали 22 недели минимальным временем, необходимым для подготовки солдата к пехотному бою. Их учили в частях и на уровне батальонов. Украинские защитники, по мнению автора, только прошли курс обучения на новой бронетехнике и не были достаточно готовы. Кроме этого, РФ месяцами строила так называемую "линию Суровикина": рыла траншеи, минировала и обустраивала позиции для отражения наступления. Для РФ было очевидным, что Украина попробует отрезать сухопутное сообщение с Крымом.

Еще одним препятствием стала география Запорожской области. Часто территория состоит из орошаемых полей, которые разделены между собой посадками. Из-за этого на месте нужна дополнительная координация частей, чтобы подразделения действовали сообща и усиливали друг друга. Однако из-за открытых местностей нужно было разделяться на расстояние до 4 км. Критически не хватило опытных офицеров, которые бы смогли скоординировать общие действия в таких условиях.

Уотлинг приходит к выводу, что Украине в сотрудничестве с партнерами следует изменить подход к подготовке личного состава и их координацию. Вдобавок Запад за два года полномасштабной войны израсходовал запасы, надеясь, что боевые действия не затянутся на годы. В нынешних условиях Украине нужно около 2,4 млн боеприпасов в год, чтобы создавать локальное преимущество в артиллерии.

В целом многие западные аналитики отмечают недостаток подготовки украинских военных, мощных оборонных линий РФ и отсутствие неожиданности в направлении наступления. Также российские силы оказались готовыми к наступлению.

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