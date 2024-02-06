Подготовка к ударам: в сети появились спутниковые снимки с аэродрома "Оленья" (фото)

По состоянию на 4 февраля, как информируют мониторинговые каналы, на аэродроме находилось 50 единиц авиационной техники, среди которой стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

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В сети опубликовали новые спутниковые снимки с аэродрома "Оленья", который расположен в Мурманской области РФ. Сейчас на нем базируются десятки самолетов, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам. Об этом сообщает телеграм-канал monitoring.

Так, по информации OSINT-аналитиков, по состоянию на 4 февраля 2024 года на аэродроме находилось:

10 Ту-95мс;

35 Ту-22м3 (32х из которых доноры/не используются);

3 Ан-12;

2 Су-30СМ.

Отмечается, что на аэродроме заметили действия, которые указывают на подготовку к ракетным обстрелам бортов Ту-95мс, Ту-22м3.

На момент публикации материала командование Воздушных сил не комментировало информацию о возможной подготовке ВКС России к новым ракетным ударам.

Напомним, что аналитики DeepState сообщили, что в результате ракетного удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января, поражен командный пункт российских оккупантов.

Также сообщалось, что в ночь на 1 февраля бойцы ГУР Минобороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. С помощью морских дронов было нанесено несколько ударов по кораблю, что привело к его полному уничтожению. В результате ряда прямых попаданий корабль дал крен на корму и затонул.