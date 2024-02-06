"Доехать сюда это уже спецоперация": боец ВСУ рассказал о ситуации в Авдеевке (видео)

Контроль над высотами вблизи города в Донецкой области, как считает военный Егор Фирсов, позволил бы оккупантам интенсивно обстреливать логистические пути, а именно — препятствовать транспортировке раненых и боеприпасов и проводить ротации.

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В Авдеевку очень сложно проезжать любым подразделениям, поскольку это настоящая спецоперация. Боец 109 батальона ВСУ Егор Фирсов во вторник, 6 февраля, в эфире телемарафона рассказал о ситуации вокруг города.

Препятствует логистике большое количество дронов. Он рассказал, что оккупанты после применения разведывательных БПЛА сразу же используют ударные.

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ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки в Донецкой области, — ISW (карта)

Российские войска, по мнению защитника, с самого начала штурмов намеревались захватить террикон. Это дало бы оккупантам возможность контролировать логистические пути, а именно — препятствовать транспортировке раненых и блокировать поставки боеприпасов и проводить ротации.

"Ситуация очень тяжелая, сложная. Общаясь с командованием, я понимаю, что сдаваться точно рано", — пояснил он.

Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", как говорится в отчете Генштаба, украинские воины на Авдеевском направлении и в дальнейшем сдерживают врага. Российские подразделения не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще — 16 атак южнее Первомайского, Тоненького, Невельского Донецкой области.

Напомним, 5 февраля глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш не подтвердил информацию о тяжелых боях в жилой застройке, от которой остались руины. По его словам, оккупанты зашли только в дачный массив.