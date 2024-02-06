Возили "гуманитарку": на Львовщине правоохранитель переправлял мужчин за границу (фото)

По данным следствия, подозреваемый регистрировал военнообязанных в системе "Шлях" в качестве водителей. За свои "услуги" он просил от 5 тысяч долларов США.

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Государственное бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачило во Львовской области сотрудника правоохранительных органов, который переправил за границу пятерых военнообязанных мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 6 февраля.

Следствие установило, что в 2019 году подозреваемый основал общество с ограниченной ответственностью, которое специализируется на оптовой торговле. Спустя три года он также устроился работать в правоохранительный орган, оставаясь при этом руководителем компании.

В марте 2023 года фирма подозреваемого получила лицензию на международную автоперевозку грузов. Вскоре мужчина начал переправлять за границу не только товары, но и военнообязанных мужчин.

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По данным следствия, своих "клиентов" правоохранитель регистрировал в системе "Шлях" в качестве водителей, которые должны были доставлять "гуманитарку". За свои "услуги" он просил от 5 тысяч долларов США. По этой схеме с марта по август 2023 года пятеро мужчин выехали из Украины и не вернулись.

Организатору схемы сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил от исполнения обязанностей. На данный момент идет досудебное расследование.

Правоохранителю грозит до 7 лет лишения свободы Фото: ГПСУ

Напомним, 5 февраля в Черновицкой области, в поселке Путила, правоохранители задержали автомобиль, под сидением которого скрывался мужчина. По предварительной информации, водитель авто занимался незаконной переправкой граждан в Румынию.

Ранее, 1 февраля, рассказал начальник группы инспекторов Госпогранслужбы Дмитрий Гатенюк рассказал, как мужчины пытаются незаконно пересечь границу. По его словам, в холодные месяцы беглецы не боятся плавать по рекам, предпринимая "креативные" решения.