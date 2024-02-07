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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ атаковали Николаев ракетами и Shahed: есть жертвы, — ОВА (фото, видео)

Пожар на месте атаки в Николаеве
Фото: пресс-служба ГСЧС | Пожар на месте атаки в Николаеве

В результате утренней атаки повреждены жилые дома — около 20 зданий остались без крыш. От попадания российской ракеты скончался работник Николаевского филиала "Газсети" Леонид Глове.

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Мужчина, получивший тяжелые минно-взрывные и черепно-мозговые травмы во время обстрела Николаева 7 февраля, скончался в реанимационном отделении местной больницы. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

После утренней российской атаки на город еще несколько человек получили ранения. Повреждены жилые дома, в общей сложности около 20 из них остались без крыш.

"Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте", — уточнил мэр.

Повреждены также газовые и водопроводные сети, но коммунальщики уже ликвидируют аварии.

Он сообщил, что людям окажут необходимую помощь, а спасательные бригады уже работают на месте.

Подробнее о том, с чем столкнулись коммунальщики и спасатели, он пообещал рассказать позже — уже после отбоя воздушной тревоги, которая продолжалась до 8:50 утра.

Обстрел Николаева: погиб экс-сотрудник газопровода

Леонид Глове Fullscreen
Леонид Глове

Погибший — Леонид Глове, бывший энергетик предприятия "Газсети".

"В результате попадания вражеской ракеты погиб работник Николаевского филиала "Газсети" Глове Леонид Александрович", — говорится в публикации "Газсетей".

Сообщается, мужчина посвятил свою жизнь работе в газовой службе, прежде работал на должности главного энергетика. Выйдя на пенсию, Леонид Александрович продолжал работать электромонтером и обучал младших коллег.

Обстрел Николаева 7 февраля: чем атаковали город

По информации Николаевской ОВА, российские войска обстреляли город беспилотниками Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", для атаки использовалась ракета Х-22.

Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля

"Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили три БПЛА типа "Shahed-136/131", — говорится в публикации.

По данным районных военных администраций, ГУ ГСЧС в Николаевской области, во время же утренней атаки пострадал газопровод, на месте которого возник пожар. На территории объекта загорелось также техническое сооружение, но возгорание локализовано.

В ГСЧС показали работу психологов и спасателей на месте обстрела.

Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля

"Работы по ликвидации последствий продолжаются", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля Fullscreen
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля
Последствия обстрела Николаева 7 февраля

Telegram-канал НикВести опубликовал фото поврежденных домов.

Поврежденные дома после обстрела Fullscreen
Поврежденные дома после обстрела
Поврежденные дома после обстрела Fullscreen
Поврежденные дома после обстрела
Поврежденные дома после обстрела Fullscreen
Поврежденные дома после обстрела
Поврежденные дома после обстрела Fullscreen
Поврежденные дома после обстрела
Поврежденные дома после обстрела
Поврежденные дома после обстрела
Поврежденные дома после обстрела
Поврежденные дома после обстрела

Напомним, что массированной атаки в Киеве 7 февраля загорелся многоквартирный дом. В результате атаки на столицу пострадали не менее 11 граждан, а под завалами могут находиться люди.

Также сообщалось, что, по данным ISW, союзники Вашингтона в Европе и Азии значительно нарастили поддержку для Украины.