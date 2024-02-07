Выжигают все "Солнцепеком": ВС РФ обновили тактику под Роботиным, — боец ВСУ

Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Запорожье и активно применяют тактику выжженной земли, рассказывает военнослужащий Константин Денисов.

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Россияне пытаются восстановить огневой контроль над Роботиным в Запорожской области и вернуть контроль над этим населенным пунктом. Они из артиллерии выжигают все, где могут спрятаться бойцы Сил обороны. О такой тактике оккупантов "Эспрессо" рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов.

"Они артиллерией выжигают все вокруг, подгоняя "Солнцепек", чтобы нельзя было нигде спрятаться. Ребятам приходится посреди голого поля вести оборону", — отметил Денисов.

Он добавил, что несмотря на то, что последние два месяца враг активно использует здесь тактику выжженной земли, бойцы ВСУ все равно держат оборону.

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"Ребята отражают контратаки россиян, используя разнообразную тактику и опыт. На момент полномасштабного вторжения в этом населенном пункте проживало около 500 жителей. Заминировав все в три ряда за 2022-2023 год, натыкав кучу техники, имея преимущество в воздухе, они все равно потеряли над ним контроль. Оккупанты очень хотят его вернуть, но у них ничего не получается", — подчеркнул Константин Денисов.

Напомним, что 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады в районе села Роботино Запорожской области.

Ранее сообщалось, что под Роботиным ВС РФ используют против ВСУ химическое оружие. Российский дрон находит блиндаж ВСУ и сбрасывает рядом химическую гранату, а когда бойцы пытаются эвакуироваться, их атакуют FPV-дронами.