Випалюють усе "Солнцепеком": ЗС РФ оновили тактику під Роботиним, — боєць ЗСУ

Російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Запоріжжі та активно застосовують тактику випаленої землі, розповідає військовослужбовець Костянтин Денисов.

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Росіяни намагаються відновити вогневий контроль над Роботиним у Запорізькій області і повернути контроль над цим населеним пунктом. Вони з артилерії випалюють все, де можуть сховатися бійці Сил оборони. Про таку тактику окупантів "Еспресо" розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

"Вони артилерією випалюють все навколо, підганяючи "Солнцепек", щоб не можна було ніде сховатися. Хлопцям доводиться посеред голого поля вести оборону", — зауважив Денисов.

Він додав, що попри те, що останні дві місяці ворог активно використовує тут тактику випаленої землі, бійці ЗСУ все одно тримають оборону.

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ЗС РФ обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського, — прессекретар

"Хлопці відбивають контратаки росіян, використовуючи різноманітну тактику та досвід. На момент повномасштабного вторгнення в цьому населеному пункті мешкало близько 500 жителів. Замінувавши все у три ряди за 2022-2023 рік, натикавши купу техніки, маючи перевагу в повітрі, вони все одно втратили над ним контроль. Окупанти дуже хочуть його повернути, але в них нічого не виходить", — наголосив Костянтин Денисов.

Нагадаємо, що 4 лютого президент України Володимир Зеленський побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади в районі села Роботине Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що під Роботиним ЗС РФ використовують проти ЗСУ хімічну зброю. Російський дрон знаходить бліндаж ЗСУ і скидає поруч хімічну гранату, а коли бійці намагаються евакуюватися, їх атакують FPV-дронами.