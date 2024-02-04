ЗС РФ обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського, — прес-секретар

Сергій Нікіфоров нагадав, що в населеному пункті Работине ведуться активні бойові дії. Прессекретар президента закликав "не драматизувати" в цій ситуації.

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Росіяни обстрілювали населений пункт Роботине в Запорізькій області, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі "РБК-Україна".

"Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію", — сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, 4 лютого в Офісі президента повідомили про візит Зеленського в населений пункт Роботине в Запорізькій області. Президент побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади, де заслухав доповідь про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Глава держави вручив "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському, а також нагородив орденами Богдана Хмельницького та "За мужність" воїнів. Зеленський подякував військовим і зазначив, що пишається ними.

Після візиту в Запорізьку область глава держави вирушив до Кривого Рогу, де провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури. Президент подякував усім, хто оперативно допомагав відновити енергопостачання після нещодавніх ударів Росії по території України.

Фокус раніше писав, що, на думку колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника, канцлер Олаф Шольц міг би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і спробувати переконати його припинити війну проти України.

Також Фокус повідомляв, що польське агентство аеронавігаційних послуг попередило про можливу активність військової авіації в східному районі у відповідь на загрозливу ситуацію на кордоні. Воно діятиме з 5 лютого до 5 травня 2024 року.