У Польщі попередили про активність військової авіації на кордоні з Білоруссю: що відомо

Навігаційне попередження діятиме в прикордонних районах країни з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

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Польське агентство аеронавігаційних послуг опублікувало навігаційне попередження (NOTAM) про можливу активність військової авіації в Східному районі у відповідь на загрозливу ситуацію на кордоні. Воно діятиме з 5 лютого до 5 травня 2024 року. Про це повідомило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі у Twitter.

"Навігаційні попередження — незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням національної безпеки — рутинне повідомлення у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі", — пояснили в оперативному командуванні.

У Польщі попередили про активність військової авіації

Нагадаємо, західні ЗМІ неодноразово писали про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема, 14 січня німецьке видання Bild 14 січня повідомило, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ. Автори матеріалу стверджують, що ескалація може статися вже в лютому цього року.

18 січня, що голова військового комітету НАТО Роб Бавер і верховний головнокомандувач союзницькими військами в Європі Крістофер Каволі заявили про готовність Альянсу до можливого нападу РФ.

Каволі також оголосив про найбільші за останні десятиліття навчання Альянсу, які за сценарієм передбачають конфлікт із "практично рівним противником". Зокрема, ідеться про гіпотетичний напад Росії на територію союзників, що активує статтю 5 договору НАТО про колективну оборону.

Фокус також писав 2 лютого, що польське Бюро національної безпеки планує відновити військово-морську базу "Хель", де базуватимуться новітні фрегати, які зараз будують у країні.