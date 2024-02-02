Польща планує відновити військово-морську базу Хель: експерти пояснили, чому це погана ідея

Для польського флоту зараз будують фрегати проєкту Miecznik, які у Бюро нацбезпеки запропонували базувати у Хелі. Проте база може виявитись незахищеною та замалою для стометрових кораблів.

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Польське Бюро національної безпеки планують відновити військово-морську базу Хель, де будуть базуватись новітні фрегати, які зараз будуються в країні. Про це повідомляє Defence 24.

Під час виступу керівника Бюро нацбезпеки Яцека Сівєри на церемонії закладання кіля першого фрегата Miecznik було оголошено про плани відновити базу ВМС в Хелі. Її можуть використовувати для нових кораблів польського флоту. Автори видання зазначають, що відновлення бази не буде великою проблемою, бо під час підготовки до вступу в НАТО було модернізовано інфраструктуру Хеля: побудовано вузькоколійну залізницю для постачання боєприпасів чи мін, створено енергетичну та паливну мережу. Все це зараз не використовується, але й не спустошене.

Проте більше питань виникло у тому, що на Хелі планують базувати найбільші кораблі в польському арсеналі. Проблема в тому, що військовий порт Хель не захищений від нападів ворога. Кораблі будуть помітні з Пуцької затоки й будуть вразливі до ураження протикорабельними ракетами.

Окрім цього сам порт невеликий, тому до 1980 року там базувались лише невеликі кораблі до 1200 тонн, бо маневрувати більшим суднам складно. Яцек Сівєра вважає, що база Хель буде важливою для фрегатів Miecznik, які матимуть водотоннажність до 7000 тонн й довжину 138 метрів.

Прохід на базу Хель доволі малий, як для стометрових фрегатів

У порт Хель заходили великі кораблі, але їх транспортував буксир й це були цивільні судна на 5 і 10 тисяч тонн. В умовах бойових дій це буде значно складніше. Відтак у виданні вважають, що розумніше буде готувати базу у Свіноуйсьце, а не Хелі для нових фрегатів.

Нагадаємо, 22 листопада експерти назвали, які проблеми є у Польщі з будівництвом субмарин.

1 лютого соцопитування в Польщі показало, що більшість поляків вважають потрібним збивати російські ракети, які летять в бік країни.