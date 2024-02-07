Украина договаривается со Швецией о поставках БМП CV90, — Минобороны

Представители Украины обсудили со шведским Агентством оборонных материалов вопрос сроков и условий приобретения CV90.

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Украинская делегация провела переговоры с представителями Агентства оборонных материалов Швеции обсудили условия приобретения для Украины БМП CV-90. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Представители Минобороны и Минстратегпрома обсудили, при каких условиях и в какие сроки Украина может приобрести шведские БМП CV90. Переговоры состоялись в рамках реализации заявления президента Зеленского и премьер-министра Швеции Кристерссона об усилении сотрудничества в эксплуатации CV90.

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Ранее была создана коалиция CV90, в которую кроме Швеции вошла Дания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словакия, Финляндия и Чехия. Участники переговоров обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте. В январе 2024 года Агентство оборонных материалов Швеции получило разрешение от правительства на проведение переговоров для заключения межгосударственного соглашения на поставку CV90.

"Такое соглашение позволит не только осуществить разовую поставку вооружений, но и организовать широкое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, в частности в дальнейшем локализовать часть производства в Украине", — заявил Дмитрий Клименков.

Напомним, 19 июня СМИ писали, что Украина заинтересована приобрести до 1000 шведских БМП CV90.

21 августа президент Владимир Зеленский заявил, что шведские БМП CV90 будут производить в Украине. Бойцы очень довольны машиной.