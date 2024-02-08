Франция заказала модернизацию танков Leclerc: что известно

Французские танки должны соответствовать всем современным требованиям на поле боя, поэтому Leclerc получит обновленную оптику.

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Компания Nexter получила заказ от Управления закупок и технологий Министерства обороны Франции на модернизацию прицелов Leclerc. Об этом сообщает пресс-служба концерна KNDS, в которую входит французский производитель.

Франция заказала обновление прицелов на модернизированные танки Leclerc XLR, чтобы средства наблюдения соответствовали самым строгим требованиям современного поля боя. Планируется интегрировать комплекс PASEO. Танк получит новый прицел для командира и наводчика. Прицелы являются основными средствами обнаружения, наведения и поражения вражеских целей.

Отмечается, что новые прицелы базируются на 30-летнем опыте Safran Electronics & Defense. Оптико-электронное ядро системы вооружения танка Leclerc является цифровым, чтобы улучшить качество и количество потока данных при любых погодных условиях. Также аналоговую видеосистему танка Leclerc заменили на цифровую.

Leclerc XLR — это глубокая модернизация базового французского танка. Она имеет усиленную защиту, новую дистанционно управляемую башню, прицелы последнего поколения и системой SCORPION. Первые танки уже поступили на вооружение французской армии, а все машины с обновлением поступят в войско до 2035 года.

Напомним, в Греции представили глубокую модернизацию танков Leopard 1A5, которая предусматривает интеграцию динамической защиты и козырька на башню.

5 сентября Франция модернизировала танки Leclerc для боев в городской застройке.