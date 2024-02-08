Боролись с наркокартелями: военные из Колумбии сражаются в рядах ВСУ, — AP

По данным агентства, военные из Колумбии являются ценными кадрами для украинской армии из-за их реального боевого опыта в борьбе с повстанцами.

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Колумбийские военные, имеющие опыт борьбы с наркокартелями и повстанческими группировками в родной стране, активно участвуют в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил. Об этом пишет агентство Associated Press.

По данным журналистов, из 250 000 военнослужащих, составляющих колумбийскую армию, более 10 000 каждый год завершают свою службу. Некоторые из них решают продолжить свою военную карьеру за рубежом, присоединяясь к украинским вооруженным силам, где их опыт и навыки становятся востребованными из-за сложившейся ситуации.

В Украине, в отличие от Колумбии, военнослужащим полагается значительно более щедрая заработная плата. В то время как капралы в Колумбии могут получать около $400 в месяц, украинским военным предоставляется ежемесячная зарплата до $3300, а также дополнительные компенсации в случае ранения или гибели в бою.

Отставные колумбийские военнослужащие начали активно искать возможности для работы за границей уже в начале 2000-х годов. Многие из них находили контракты с американскими частными военными подрядчиками или предлагали свои услуги в различных странах, включая Объединенные Арабские Эмираты и Йемен. Сейчас часть этих ветеранов принимает решение присоединиться к украинским вооруженным силам, чтобы принять участие в обороне Украины от российской агрессии.

Что побудило колумбийских солдат вступать в ВСУ

Мотивация варьируется от экономической необходимости до стремления к новым вызовам и приключениям. В Колумбии заработные платы военных оставляют желать лучшего, и участие в войне в Украине представляет собой возможность заработать гораздо больше, а также получить более щедрые компенсации за риски, связанные с боевыми действиями.

Однако, решение отправиться на передовую не принимается легкомысленно. Многие из колумбийских военных имеют богатый опыт борьбы с наркокартелями и повстанческими группировками. Их подготовка и опыт могут быть ценными активами для украинской армии в условиях противостояния с российскими войсками, отмечает издание.

Напомним, колумбийские вертолеты Ми-17, запрос на которые для Украины в начале 2023 года подавали США, вероятно законсервируют. В свое время колумбийский глава Густаво Петро публично отклонил запрос Соединенных Штатов о помощи Украине.

Ранее также сообщалось, что в интернациональном легионе Вооруженных сил Украины, который сражается против российских оккупантов, числится несколько сотен бывших военнослужащих из Колумбии.