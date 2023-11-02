Сотни ветеранов: на стороне Украины воюет множество солдат армии Колумбии, – NYT

По словам журналистов, южноамериканские добровольцы прибыли в Украину, чтобы принять участие в войне, из-за экономических побуждений, ведь зарплата солдат в Украине очень велика.

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В Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины, который сражается против российских оккупантов, числится несколько сотен бывших военнослужащих из Колумбии. Эта южноамериканская страна обладает второй по величине армией в регионе и является единственной, которая имеет значительный опыт участия в реальных боевых действиях. Об этом пишет The New York Times.

Согласно данным издания, добровольческие войска, которые сражаются на фронте в Украине, можно разделить на две основные категории. Первая категория включает в себя граждан из состоятельных европейских стран, которые присоединились к Вооруженным силам Украины из-за своих моральных убеждений или из-за негодования по отношению к России. Вторая категория состоит из бойцов, которые происходят из менее обеспеченных стран и вступили в эту войну в первую очередь из-за финансовых мотивов.

"Я бы рискнул сказать, что ни один колумбиец не поехал туда, чтобы защищать демократию. Я не верю, что они даже слышали об Украине до войны. Все сводится к экономическим мотивам", – сказал журналистам Кристиан Перес, бывший снайпер колумбийской армии, который тоже рассматривает возможность воевать в Украине.

Источник отмечает, что участие колумбийцев в российско-украинской войне вовсе не является удивительным. После десятилетий непрерывной борьбы с марксистскими повстанцами и парамилитарными отрядами наркокартелей, Колумбия, в конечном итоге, стала обладателем, возможно, самой мощной армии в Южной Америке. С учетом того, что США оказывали помощь в обучении колумбийских вооруженных сил, это действительно квалифицированные солдаты.

Официальные представители Украины и Колумбии не разглашают точное количество колумбийских граждан в рядах Вооруженных сил Украины. Они лишь подчеркивают, что это добровольцы, которые уже не имеют непосредственного отношения к колумбийской армии. После бесед с несколькими такими солдатами, журналисты из New York Times пришли к выводу, что на стороне Украины действительно служат "сотни колумбийских добровольцев".

Все эти добровольцы имеют схожую историю того, как они попали на фронт. Они прибыли на украинскую границу самостоятельно и выразили готовность использовать свой военный опыт, чтобы сражаться на стороне Украины. После этого их направили на военную базу в Тернополе, где они прошли собеседование, медицинское освидетельствование и были приняты на службу.

Зарплата бойцов интернационального легиона такая же, как и у остальных солдат, воюющих за Украину – то есть около 3000 долларов, что является очень высоким показателем для Колумбии.

Правда полномасштабная российско-украинская война, по признаниям самих колумбийцев, совсем не похожа на то, как они воевали с повстанцами и наркокартелями в джунглях.

"Те, кто хотят приехать сюда, сначала должны обдумать это. Колумбия — это детская игрушка по сравнению с тем, что здесь [в Украине]. Когда возле вас впервые взорвется ракета, тогда вы увидите дьявола лично", — рассказал колумбийский доброволец.

Напомним, 15 сентября СМИ писали, что Куба не против, чтобы граждане воевали в ВС РФ против Украины.

3 августа в британской разведке рассказали, что Российская Федерация вербует граждан соседних стран и мигрантов Центральной Азии, чтобы те приняли участие в войне против Украины. В Армении и Казахстане появились рекламы, в которых гражданам предлагали 5140 долларов начального платежа и зарплаты от 1973 долларов за участие в войне. Также Россия обращалась к этническим русским в северной Костанайской области Казахстана.