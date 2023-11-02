Сотні ветеранів: на боці України воює безліч солдатів армії Колумбії, — NYT

За словами журналістів, південноамериканські добровольці прибули в Україну, щоб узяти участь у війні, через економічні спонукання, адже зарплата солдатів в Україні дуже велика.

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В Інтернаціональному легіоні Збройних сил України, який воює проти російських окупантів, числиться кілька сотень колишніх військовослужбовців з Колумбії. Ця південноамериканська країна володіє другою за величиною армією в регіоні і є єдиною, яка має значний досвід участі в реальних бойових діях. Про це пише The New York Times.

Згідно з даними видання, добровольчі війська, які б'ються на фронті в Україні, можна розділити на дві основні категорії. Перша категорія враховує громадян із заможних європейських країн, які приєдналися до Збройних сил України через свої моральні переконання або через обурення щодо Росії. Друга категорія складається з бійців, які походять з менш забезпечених країн і вступили в цю війну насамперед через фінансові мотиви.

"Я б ризикнув сказати, що жоден колумбієць не поїхав туди, щоб захищати демократію. Я не вірю, що вони навіть чули про Україну до війни. Все зводиться до економічних мотивів", — сказав журналістам Крістіан Перес, колишній снайпер колумбійської армії, який теж розглядає можливість воювати в Україні.

Джерело зазначає, що участь колумбійців у російсько-українській війні зовсім не є дивною. Після десятиліть безперервної боротьби з марксистськими повстанцями і парамілітарними загонами наркокартелів, Колумбія, зрештою, стала володарем, можливо, найпотужнішої армії в Південній Америці. З урахуванням того, що США надавали допомогу в навчанні колумбійських збройних сил, це дійсно кваліфіковані солдати.

Офіційні представники України та Колумбії не розголошують точної кількості колумбійських громадян у лавах Збройних сил України. Вони лише підкреслюють, що це добровольці, які вже не мають безпосереднього стосунку до колумбійської армії. Після бесід з кількома такими солдатами, журналісти з New York Times дійшли висновку, що на боці України дійсно служать "сотні колумбійських добровольців".

Усі ці добровольці мають схожу історію того, як вони потрапили на фронт. Вони прибули на український кордон самостійно і висловили готовність використати свій військовий досвід, щоб битися на боці України. Після цього їх направили на військову базу в Тернополі, де вони пройшли співбесіду, медичний огляд і були прийняті на службу.

Зарплата бійців інтернаціонального легіону така сама, як і в решти солдатів, що воюють за Україну — тобто приблизно 3 000 доларів, що є дуже високим показником для Колумбії.

Щоправда, повномасштабна російсько-українська війна, за зізнаннями самих колумбійців, зовсім не схожа на те, як вони воювали з повстанцями і наркокартелями в джунглях.

"Ті, хто хочуть приїхати сюди, спочатку мають обміркувати це. Колумбія — це дитяча іграшка порівняно з тим, що тут [в Україні]. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", — розповів колумбійський доброволець.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ писали, що Куба не проти, щоб громадяни воювали у ЗС РФ проти України.

3 серпня у британській розвідці розповіли, що Російська Федерація вербує громадян сусідніх країн і мігрантів Центральної Азії, щоб ті взяли участь у війні проти України. У Вірменії та Казахстані з'явилися реклами, в яких громадянам пропонували 5140 доларів початкового платежу і зарплати від 1973 доларів за участь у війні. Також Росія зверталася до етнічних росіян у північній Костанайській області Казахстану.