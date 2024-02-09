Украина не причастна: британская разведка выдвинула версии взрыва на ракетном заводе в Ижевске

В Минобороны Британии отметили, что повышенные требования высшего руководства РФ к производству военной промышленности, вероятно, приведут к увеличению количества несчастных случаев в будущем.

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Маловероятно, что к взрыву на российском ракетном заводе возле Ижевска 7 февраля причастны украинские беспилотные летательные аппараты, однако, похожие инциденты на территории Российской Федерации будут продолжаться. Об этом 9 февраля заявили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

В отчете отмечают, что этот завод используется для производства ряда баллистических ракет, в частности "Искандер", которые оккупанты регулярно используют для атаки по территории Украины.

В Минобороны Британии добавляют, что сначала сообщалось, что взрыв вызвала ошибка работников, однако, позже российское государственное агентство новостей ТАСС заявило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей.

"Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотные летательные аппараты, учитывая расстояние до Украины 1 200 км. Более того, о подобных атаках в этом районе не сообщалось", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, это по меньшей мере пятый "необъяснимый взрыв" на военном промышленном заводе за четыре месяца. Среди предыдущих инцидентов:

15 января 2024 года на химическом заводе имени Каменского в Ростове;

Челябинский танковый завод 26 ноября 2023 года;

пороховые заводы и заводы боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года;

Соликамск — 31 октября 2023 года.

В Минобороны Британии отметили, что существует реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за "небрежного обращения и хранения легколетучих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов".

"Кроме того, политическое давление высшего руководства по увеличению объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала. Повышенные требования к производству, скорее всего, приведут к увеличению количества несчастных случаев на производстве в будущем", — пояснили в сводке.

Взрыв на ракетном заводе под Ижевском

Напомним, 7 февраля местные Telegram-каналы сообщили, что на Уточкинском заводе, находящемся под Ижевском на территории России, произошел взрыв, после чего начался пожар.

В DeepState рассказали, что Уоткинский завод производит боеприпасы для ракетного комплекса стратегического назначения "Тополь-М". С 2006 года на заводе запустили серийное производство ракет "Искандер-М". Кроме этого, предприятие производит компоненты ракет, которые затем используются в российско-украинской войне, и проводит теоретические и практические исследования в сфере ракетного вооружения.

Напомним, ночью 5 февраля в Минобороны России рассказали, что якобы семь украинских беспилотников атаковали Белгородскую область. Российская ПВО якобы уничтожила дроны, однако зафиксированы повреждения в городе Губкин.