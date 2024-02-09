Україна не причетна: британська розвідка висунула версії вибуху на ракетному заводі в Іжевську

У Міноборони Британії наголосили, що підвищені вимоги вищого керівництва РФ до виробництва військової промисловості, ймовірно, призведуть до збільшення кількості нещасних випадків у майбутньому.

Related video

Малоймовірно, що до вибуху на російському ракетному заводі біля Іжевська 7 лютого причетні українські безпілотні літальні апарати, проте, схожі інциденти на території Російської Федерації будуть продовжуватися. Про це 9 лютого заявили у Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

У звіті зазначають, що цей завод використовується для виробництва низки балістичних ракет, зокрема "Іскандер", які окупанти регулярно використовують для атаки по території України.

У Міноборони Британії додають, що спершу повідомлялося, що вибух спричинила помилка працівників, однак, пізніше російське державне агентство новин ТАСС заявило, що це сталося через "планові випробування" ракетних двигунів.

"Малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати з огляду на відстань до України 1 200 км. Більше того, про подібні атаки в цьому районі не повідомлялося", — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, це щонайменше п'ятий "незрозумілий вибух" на військовому промисловому заводі за чотири місяці. Серед попередніх інцидентів:

15 січня 2024 року на хімічному заводі імені Каменського в Ростові;

Челябінський танковий завод 26 листопада 2023 року;

порохові заводи та заводи боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року;

Солікамськ — 31 жовтня 2023 року.

У Міноборони Британії наголосили, що існує реальна ймовірність того, що вибух стався через "недбале поводження та зберігання легколетких, легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів".

"Крім того, політичний тиск вищого керівництва щодо збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвело до цілодобового виробництва та втоми персоналу. Підвищені вимоги до виробництва, швидше за все, призведуть до збільшення кількості нещасних випадків на виробництві в майбутньому", — пояснили у зведені.

Вибух на ракетному заводі під Іжевськом

Нагадаємо, 7 лютого місцеві Telegram-канали повідомили, що на Воткінському заводі, що знаходиться під Іжевськом на території Росії, стався вибух, після чого почалася пожежа.

У DeepState розповіли, що Воткінський завод виробляє боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення "Тополь-М". З 2006 року на заводі запустили серійне виробництво ракет "Іскандер-М". Крім цього, підприємство виготовляє компоненти ракет, які потім використовуються в російсько-українській війні, та проводить теоретичні та практичні дослідження у сфері ракетного озброєння.

Нагадаємо, вночі 5 лютого у Міноборони Росії розповіли, що нібито сім українських безпілотників атакували Бєлгородську область. Російська ППО нібито знищила дрони, проте зафіксовані пошкодження у місті Губкін.