Бельгийский генерал-лейтенант Марк Тис назвал производство боеприпасов "культурной проблемой" Евросоюза, который долгие годы полагался на США.

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Генерал-лейтенант Марк Тис, до прошлого года руководивший Минобороны Бельгии, выразил обеспокоенность тем в, что понадобятся годы, чтобы Европа восстановила свои производственные мощности, что необходимо для помощи Украине и перевооружения национальных сил. Об этом пишет Politico.

"Это не шутка, мы в полной ж*** (deep shit). Особенно в Бельгии, но мы не единственные", — заявил он, отметив, что опора на США в вопросах безопасности привела к десятилетиям недостаточных инвестиций в Евросоюзе.

"Боеприпасы — симптом культурной проблемы в Европе", — добавил он, сославшись на то, что ЕС долгое годы рассчитывала на американский зонтик безопасности, а не на собственные оружейные фабрики.

Тис напомнил, что ряд топ-командующих предупреждали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, что понадобится от пяти до семи лет, чтобы предоставить европейской промышленности все необходимое и обеспечить армии возможностями сдержать противника.

Прежде Тис отмечал, что понадобятся инвестиции в размере 5-7 млрд евро, чтобы Бельгия могла вести боевые действия хотя бы в течение двух месяцев.

Марк Тис

ЕС не удастся предоставить обещанный миллион боеприпасов Украине к концу марта, но сейчас обещают выпустить 1,1 млн снарядов к концу года.

В прошлом году производители оружия в Польше и Чехии запустили или расширили программы по набору и обучению новых рабочих из-за резкого спроса на их продукцию на фоне войны в Украине.

Европейский производитель оружия KNDS планирует открыть новую производственную линию для боеприпасов 155 мм в Бельгии. Но понадобится два года, чтобы только установить и настроить оборудование для выпуска гильз, не говоря о полном производственном цикле.

Однако и полностью работающая эта фабрика сможет выпускать 30 тысяч снарядов в год — небольшой процент от необходимых Украине 200 тысяч в месяц для сдерживания российских войск на 1000-километровой линии фронта.

"Очень часто выдают желаемое за действительно. Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура в Европе недостаточно развита, чтобы поддерживать Украину", — уточнил генерал-лейтенант.

Напомним, что движение "Атеш" обнаружило склады боеприпасов Черноморского флота в Крыму.

Также сообщалось, что у Украины закончатся Су-25, и командование ждет поставок американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II "Бородавочник".