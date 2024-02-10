60 дней на регистрацию: адвокат рассказал, насколько безопасным будет электронный кабинет (видео)

Идентификация военнообязанных мужчин может произойти через КЭП, Дія.Підпис или ЦПАУ, где могут создать кабинет, рассказал адвокат Сергей Савинский.

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В случае принятия нового законопроекта о мобилизации у военнообязанных граждан будет 60 дней для того, чтобы зарегистрироваться в электронном кабинете. Об этом сообщил адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что по поводу электронного реестра возникает много вопросов.

"Если взять новый законопроект, то там нормы также еще не синхронизированы. Но пока можно сделать вывод, что с момента вступления в силу закона, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы зарегистрироваться в электронном кабинете", — сказал Сергей Савинский.

Адвокат отметил, что трудно сказать, будет ли это "Оберіг". Он рассказал, что Украина цифровизировалась, поэтому идентификация может произойти через КЭП (квалифицированная электронная подпись), Дія.Підпис, ЦНАП, где могут создать кабинет. Также мужчинам нужно будет отображать любые изменения.

"Однако нельзя предусмотреть манипуляции, и нельзя придумать предохранители, ведь нет суперсовершенных систем. А факторов, которые предусматривают человеческий фактор, тем более не избежать", — пояснил Савинский.

Он отметил, что есть вопрос относительно того, кто станет распорядителем данных, и не будут ли они переданы третьим лицам. Адвокат напомнил, что во время национализации ПриватБанка большое количество клиентских баз было слито. Поэтому к реестру будет большое количество вопросов, считает адвокат.

Напомним, адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский рассказал, что согласно новому законопроекту о мобилизации повестку могут вручить в любом месте и отправить в электронный кабинет.

Ранее народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко сообщила, что в законопроекте о мобилизации есть противоречивые нормы. В частности, о возможности изъятия транспортных средств граждан и организаций на нужды ВСУ.