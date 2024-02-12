На имущество семьи Гринкевичей наложили арест: состояние Сони Морозюк тоже под угрозой, — ГБР

Фигурантов обвиняют в создании и участии в преступной организации и в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения.

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Государственное бюро расследований сообщило об аресте имущества семьи Гринкевичей и сообщников бизнесмена. Речь идет о недвижимости и транспорте членов семьи — жены, сына и тещи, двух соучастников Гринкевича и подконтрольных им обществ. Об этом сообщили в ГБР.

В Бюро отметили, что квалификация преступлений, совершенных львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем и его окружением, с момента сообщения о подозрении не менялась.

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Отмечается, что подозрения 5 фигурантам вручили в середине января 2024 года. Их обвиняют в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины).

Поэтому в результате была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, что по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием.

"Сейчас в уголовном производстве наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства львовского бизнесмена, членов его семьи — жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена и еще одного соучастника", — отметили в ГБР.

По данным СМИ, Соня Морозюк недавно взяла займ у собственной матери под залог своего имущества.

Дело Гринкевичей

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман Гринкевич стали фигурантами дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Их подозревают в нанесении ущерба государству на более чем 934 миллиона гривен. В Минобороны Украины заявили об убытках на миллионы гривен и проведении аудита после срыва 23 контрактов.

18 января стало известно, что Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января он был задержан в Одессе при попытке пересечь границу. По данным следствия, он приехал в город 17 января и все это время готовился к выезду за границу.

У семьи Игоря Гринкевича обнаружили незарегистрированный документально особняк на 600 квадратов, бассейн на земле для садоводства, самовольно вырубленную дорогу в лесу и 28 соток самозахваченной земли.