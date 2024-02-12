Каждый 10 танк российские войска потеряли под Авдеевкой, — Forbes

По данным OSINT-аналитика Naalsio, оккупанты потеряли 222 танка, а по данным Oryx, всего ВС РФ потеряли уже 2185 машин без учета тех, что стали трофейными для украинской армии.

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В последние месяцы российские войска штурмуют не оставляют попыток захватить Авдеевку. Во время боевых действий они потеряли 222 танка. Каждая десятая машина за время полномасштабной войны была потеряна именно в районе этого населенного пункта. Об этом сообщает Forbes.

Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении. Украинским военным не хватает боеприпасов, поэтому оккупанты уже прорвались в населенный пункт. Если РФ сможет захватить населенный пункт, то для них это может стать пирровой победой, потому что они понесут огромные потери.

По советским показателям одна мотострелковая дивизия на бумаге имела 220 танков. Нынешняя российская армия все еще придерживается советских норм по танкам. Поэтому ВС РФ уже потеряли целую дивизию танков, по данным OSINT-аналитика Naalsio, враг потерял 222 танка Т-72, Т-80 и Т-90. При этом украинская армия потеряла 18 танков за время обороны Авдеевки.

Потери российских войск на Авдеевском направлении по состоянию на 9 февраля

Потенциально именно на Авдеевском направлении российские войска потеряли каждый десятый танк. По мнению автора, здесь сыграла не только классическая теория, что те, кто в наступлении, имеют втрое больше потерь, чем те, кто ведет оборону. Украинские защитники перемололи оккупантов минами, артиллерией, БПЛА, ракетами и ручными гранатометами. Даже если ВСУ отойдут от Авдеевки, то россияне уже потеряли такое количество сил, что они не смогут быстро восстановиться без замедления наступления.

По данным Oryx, российские войска потеряли 2726 танков, из которых 541 стали трофеями ВСУ. Если вычесть захваченные машины и оставить только поврежденные, брошенные и уничтоженные, то ВС РФ потеряли 2185 танков.

Напомним, 12 февраля СМИ писали, что на спасение Авдеевки могли перебросить 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

Также аналитики ISW сообщили, что ВС РФ продвинулись под Авдеевкой.