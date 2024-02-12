Компания NCMS представила новую легкую авиабомбу ADB для беспилотников (фото)

Это легкий боеприпас весом 650 граммов, специально разработанный для применения с БПЛА. Радиус поражения его осколочно-фугасной боеголовки составляет 20 метров.

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На выставке World Defense Show 2024 Национальная компания механических систем Саудовской Аравии (NCMS) впервые представила на публике авиабомбу Air Drop Bomb. Это легкое решение предназначенное в основном для беспилотных летательных аппаратов, сообщает European Defence Review.

Авторы публикации отмечают, что в последнее время использование боеприпасов, которые сбрасываются с помощью БПЛА стало обычным делом. Поэтому NCMS решила разработать оружие специального назначения, оптимизировав соотношение летальности и массы.

Air Drop Bomb или ADB — это легкий боеприпас весом 650 граммов с тонким лонжероном, заканчивающимся узлом из шести ножек. Длина ADB чуть больше минометного снаряда, — это должно повысить устойчивость и точность после сброса.

ADB на выставке World Defense Show 2024

Боеголовка снаряда осколочно-фугасная. О подробностях устройства боевой части не сообщается, известно лишь то, что радиус поражения нового боеприпаса составляет 20 метров.

В ходе выставке ADB была представлена в комплекте с коммерческим дроном DJI Matrice 300 RTK. Это квадрокоптер имеет максимальный взлетный вес 9 кг, из которых 2,7 кг приходится на полезную нагрузку.

Данный беспилотник способен нести три таких заряда, а учитывая его полезную нагрузку БПЛА имеет запас хода до 55 минут.

Беспилотник DJI Matrice 300 RTK

"Компания уже начала производство своего ADB, 1000 единиц этого оружия уже поставлены заказчику, имя которого не разглашается", — подытожили обозреватели.

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