ВСУ уничтожили "нафаршированную" штурмовую группу россиян под Работиным и затрофеили "Печенег" (фото)

Некоторые захватчики в штурмовой группе успели повоевать в Украине 10 дней. В частности, речь идет о наемнике из Кыргызстана, который также пытался атаковать украинские позиции.

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На Запорожском направлении российские оккупанты потеряли хорошо экипированную штурмовую группу. Об этом сообщили в телеграм-канале Combat footage UA.

Так, в районе села Работино, где продолжаются активные бои, поскольку оккупанты хотят вернуть утраченные позиции, ВСУ отбили вражеский штурм. Атаковать позиции украинских защитников пытались хорошо оснащенные солдаты ВС РФ.

"Бойцы 118-й ОМБр ликвидировали хорошо экипированную вражескую штурмовую группу вблизи Работино, Запорожское направление. Среди уничтоженных оккупантов, был наемник из Кыргызстана, которому удалось повоевать в Украине менее 10 дней", — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ смогли захватить некоторые вражеские трофеи. В частности, отныне у них есть российский пулемет калибра 7,62 "Печенег".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 12 февраля сообщалось, что на Запорожском направлении Силами обороны отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

Напомним, что российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в районе Работино и активно применяют тактику выжженной земли. Они артиллерией выжигают все вокруг, подгоняя "Солнцепек", чтобы ВСУ нельзя было нигде спрятаться. Украинским защитникам приходится посреди голого поля вести оборону.