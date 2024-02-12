ЗСУ знищили "нафаршировану" штурмову групу росіян під Роботиним і затрофеїли "Печеніг" (фото)

Деякі загарбники в штурмовій групі встигли повоювати в Україні 10 днів. Зокрема, йдеться про найманця з Киргизстану, який також намагався атакувати українські позиції.

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На Запорізькому напрямку російські окупанти втратили добре екіпіровану штурмову групу. Про це повідомили в телеграм-каналі Combat footage UA.

Так, в районі села Роботине, де тривають активні бої, оскільки окупанти хочуть повернути втрачені позиції, ЗСУ відбили ворожий штурм. Атакувати позиції українських захисників намагалися добре оснащені солдати ЗС РФ.

"Бійці 118-ї ОМБр ліквідували добре екіпіровану ворожу штурмову групу поблизу Роботиного, Запорізький напрямок. Серед знищених окупантів, був найманець з Киргизстану, якому вдалося повоювати в Україні менше 10 днів", — йдеться в повідомленні.

Бійці ЗСУ змогли захопити деякі ворожі трофеї. Зокрема, відтепер в них є російський кулемет калібру 7,62 "Печеніг".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 12 лютого повідомлялося, що на Запорізькому напрямку Силами оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції в районі Роботиного та активно застосовують тактику випаленої землі. Вони артилерією випалюють все навколо, підганяючи "Солнцепек", щоб ЗСУ не можна було ніде сховатися. Українським захисникам доводиться посеред голого поля вести оборону.