В Чехии до сих пор не начали ремонт украинских танков Т-64: названа причина

Представитель чешского завода Ростислав Розновский отметил, что компания готова начать работу над танками в любое время, но пока ремонтировать попросту нечего.

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Чешский военный завод VOP CZ не приступил к ремонту украинских танков Т-64, о чем договорились в июне прошлого года, поскольку до сих пор не получил ни одной боевой машины. Об этом пишет чешский портал CTK.

Ростислав Розновский, представитель предприятия, отметил, что модернизированные танки должны были немедленно отправиться на поле боя.

"Компания готова начать работу над танками в любое время, однако у нас пока нет объекта для ремонта. Украинская сторона еще не передала ни одного танка", — отметил он.

Представители оборонного ведомства Чехии отказались комментировать ситуацию, в то время как Украина пока не высказала своей позиции по данному вопросу, отмечает издание.

В 2023 году Министерство обороны Чехии заявило о заключении контракта между государственным предприятием VOP CZ и украинским государственным концерном "Укроборонпром" (в настоящее время известным как акционерное общество "Украинская оборонная промышленность"). В соответствии с этим соглашением, танки, находившиеся на складах десятилетиями, после прохождения модернизации планировалось направить на передовую линию. Тогда сообщалось, что украинские танки получат улучшенную оптику, связь и другие улучшения.

Напомним, в начале года сообщалось, что хотя сервисный центр в Литве для украинских танков Leopard 2A6 и Strv 122 открыт, восстановление их работоспособности замедлено из-за дефицита запасных частей. Подобные проблемы также существуют в Польше, где программа модернизации танков до стандарта Leopard 2PL продвигается с большим трудом.

Ранее, 15 декабря 2023 года, стало известно, что в Литве отремонтировали первые танки Leopard 2A6, которые ВС РФ повредили в ходе украинского контрнаступления. Танки в версии 2А6 Украине передала Германия — 18 машин и Португалия — 3 единицы. Ремонтируют поврежденные машины в Литве и Польше.