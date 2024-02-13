Залп до 60 "Калибров": ВС РФ маневрируют ракетоносителями в Черном море, — Гуменюк (видео)

В течение декабря-февраля россияне трижды стреляли по Украине "Калибрами", каждый раз выпуская всего лишь по три ракеты. Предыдущий массированный удар произошел в сентябре 2023 года.

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ВС РФ в Черном море держат наготове семь военных кораблей, способных запустить крылатые ракеты "Калибр". Если произойдет атака максимальным количеством судов, то в направлении Украины полетит около 60 ракет. О деталях российской угрозы с моря говорится в объяснении начальницы пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Гуменюк, российское командование "маневрирует" количеством кораблей Черноморского флота (ЧФ) РФ. Например, накануне, 12 февраля, в море вывели три корабля — два фрегата и один катер. Однако сегодня, 13 февраля, количество ракетоносителей меньше — только один катер, который может запустить восемь "Калибров". Бывают дни, когда в море находятся и пять, и семь судов, отметила пресс-офицер.

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Ударить по Украине ракетами корабли могут не только из открытого морского пространства, но и находясь в бухте, отметила Гуменюк. Если враг использует все пусковые установки, то по украинским городам полетят до 60 "Калибров".

"Ситуация остается стабильной. Враг продолжает маневрирование в Черном море в количестве от пяти до семи кораблей. Заведение и вывод кораблей происходит в течение суток. На ракетоносителях, которые находятся на морском базировании, есть заряженные Калибры и они могут быть применены даже из самой бухты".

Заявление Гуменюк от 13 февраля (см. около -02:19:00 от начала трмансляции)

Обстрелы РФ — детали последних ударов по Украине

Отметим, последние случай, когда российское командование применило крылатые ракеты "Калибр" для удара по Украине, состоялся во время массированной атаки 7 февраля, отчитывались в Воздушном командовании ВСУ. Все ракеты уничтожили силы ПВО: но взрывалось в Киеве, Львове и Николаеве. Всего же во время обстрела враг применил 64 снарядов различных типов, из них удалось сбить 44. Предыдущая атака с "Калибрами" — 2 января (три ракеты, все сбиты). Перед этим была длительная пауза: 9 сентября 2023 года ВС РФ использовали 12 ракет, 11 из которых были обезврежены.

Напоминаем, в ночь на 13 февраля россияне ударили по украинцам дронами-камикадзе Shahed-136 — применили 17 беспилотников. Согласно данным военной администрации, произошло попадание по тепловой электростанции в Днепре. 12 февраля враг, кроме "шахедов", использовал авиационную ракету Х-59: ее перехватили Силы обороны, пояснили в ВСУ.