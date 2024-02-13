На Запорожском направлении 12 оккупантов оказались в плену "обалденных" бойцов ВСУ (фото)

На штурм позиций ВСУ шли около двух десятков россиян. Украинских защитников было в несколько раз меньше, чем оккупантов.

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На Запорожском направлении у российских оккупантов не задался штурм, и они едва не целым подразделением попали в плен к ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Запад".

Отмечается, что российские оккупанты пошли на штурм позиций бойцов 65-й отдельной механизированной бригады. Украинские защитники действовали профессионально, поэтому вражеская атака провалилась.

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"На Запорожском направлении воины 65-й ОМБр успешно отбили штурм, взяв в плен 12 россиян из 71-го мотострелкового полка", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что на штурм позиций ВСУ шли около 2 десятков россиян. Далее на видео попал момент, как бойцы ВСУ, которых было в несколько раз меньше, чем оккупантов, вылавливают их по посадке. На одном из кадров группа россиян сбилась в кучу и посоветовавшись решила не сопротивляться и пошла сдаваться.

Пленных вывели в безопасное место и допросили. Один из них насмешил украинских защитников своими ответами.

"Как украинцы воюют?", — спросил один из бойцов ВСУ.

"Обалденно", — выразил свой восторг оккупант.

Позиции ВСУ штурмовали около 20 оккупантов

Напомним, что в районе Белогоровки на Луганщине группу бойцов Сил обороны, которые находились в подземном тоннеле засыпало во время атаки авиабомбами. Оккупанты заставляли их сдаться в плен, но украинские защитники отказались.

Ранее сообщалось, что на Донетчине оккупанты 155-й бригады ВС РФ шли вперед только потому, что у них не было другого выбора. Тех, кто отступал, расстреливали заградительные отряды со снайперами.