Наладили выпуск минометов и рюкзаков РЭБ: Украина переходит на свое оружие, — СМИ (фото)

Российские дроны часто атакуют во время эвакуации раненых, поэтому украинская компания выпустила тысячу рюкзаков РЭБ, которые уже используют украинские защитники.

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Внутри холодного, невзрачного склада где-то в Украине молодые механики собирают минометы, собственной украинской разработки. По словам сотрудника компании, они выглядят крошечными, но могут нанести значительный урон врагу. Об этом сообщает NPR.

Из соображений безопасности американское издание не называет место производства оружия и имена сотрудников предприятия.

"Эти покрупнее делаем мы, 120 мм, — объяснил рыжебородый 31-летний Богдан. Он контролирует производство минометов для частной оружейной компании Ukrainian Armor Design and Manufacturing Co.

По его словам, на линию фронта уже было отправлено несколько сотен таких минометов, но нужно гораздо больше.

Рабочий собирает минометные установки на украинском предприятии

"У России всегда было больше оружия", — объяснил он.

Гендиректор компании Владислав Бельбас сказал, что с начала полномасштабного вторжения производство минометов и бронетехники выросло как минимум в 10 раз. Крупнейший клиент компании — украинское правительство Украины, перешедшее от разовых закупок на долгосрочные заказы.

Пока предприятие работает без внешних инвесторов. "Бизнес-концепция, которая у нас есть на сегодня, заключается в том, чтобы реинвестировать прибыль в расширение производственных возможностей", — объяснил управляющий компании.

С 2015 года компания разработала и произвела две разновидности бронетехники, через два года также началось производство минометов всех калибров и боеприпасов к ним.

За время полномасштабного вторжения некоторые объекты предприятия захватили российские войска, поэтому производство пришлось переносить.

Представителя компании возмущают те заявления, что Украина полагается исключительно на иностранную военную помощь.

"Это совершенно, совершенно неверная информация", — отметил он.

Владислав Белбас, директор Ukrainian Armor Design and Manufacturing Co

По словам Белбаса, РФ начала наращивать свое военное производство после того, как к власти в 2000 году пришел Владимир Путин. Украинские компании сделали это только после оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году.

Незадолго до и после полномасштабного вторжения США и ряд европейских стран начали поставлять Украине военную технику.

По словам представителя оружейной компании, по большей части это очень старое оборудование и его необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии.

САУ 2С22 "Богдана" 155 мм

Среди отечественных разработок — САУ 2С22 "Богдана" калибра 155 мм, дальностью 40 км. Юрист из Киева Евгений Грушовец, который пошел в армию и помогал координировать атаки на остров Змеиный с помощью "Богданы", объяснил, что прежде эта установка никогда не применялась в боевых действиях, но на испытаниях она его впечатлила.

"Я понял, что она очень мощная и надежная", — объяснил он.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина производит около шести таких САУ в месяц.

РЭБ-рюкзаки

Коробки с минометами

Сергей Скорик, директор по продажам компании "Квертус", которая специализируется по части систем для РЭБ и разведки, сказал, что представители компании каждую неделю бывают на линии фронта.

Ответственные за РЭБ в бригадах рассказывают представителям компании, что они хотят, и как это должно выглядеть.

По его словам, дроны часто преследуют солдат во время эвакуации раненых. Поэтому компания Kvertus разрабатывает средства борьбы с дронами, в том числе специальные рюкзаки с батарейным питанием и антеннами, которые бы блокировали радиочастоты ударных БПЛА.

Ремонт военного транспорта

"Нажимаете кнопку, и он работает минимум три часа", — объяснил он.

Таких рюкзаков выпустили уже около тысячи, и бойцы ВСУ используют их на поле боя. Представители компании говорят, что она достаточно прибыльная, чтобы инвестировать средства в производство и исследования.

Зависимость от Запада

Рабочий делает миномет

Народный депутат Александра Устинова, возглавляющая парламентский комитет по международной поддержке, в т.ч. и военной помощи, говорит, что у Украины нет собственного производства пороха, а производство взрывчатых веществ зависит от этого.

"У нас есть собственное производство стволов по стандартам НАТО, но нет стволов для широко используемых гаубиц, поступивших из США", — добавила она.

Устинова также говорит, что сейчас ведутся переговоры с партнерами о локализации производства вооружений, что будет дешевле и быстрее, чем ждать иностранной помощи.

Сейчас же солдатам приходится нормировать боеприпасы на поле боя.

"То, что мы делаем сейчас, — используем больше дронов вместо артиллерии, потому что у нас недостаточно боеприпасов", — объяснила она, добавив, что, к сожалению, Россия большая и может производить больше.

Напомним, что в Новомихайловке снайперы из заградотрядов гнали вперед самую неудачливую бригаду ВС РФ, которая в итоге захватила несколько кварталов.

Также сообщалось о том, как разыскивают уклонистов. По словам первого заместителя Нацполиции Максима Цуцкиридзе, уголовные производства относительно уклонистов заводят по инициативе территориальных центров комплектования. В дальнейшем, когда поступают списки лиц, полицейские начинают розыск.