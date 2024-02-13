Мобилизация в Украине: в полиции рассказали, как разыскивают уклонистов

По словам первого заместителя Нацполиции Максима Цуцкиридзе, уголовные производства в отношении уклонистов начинаются по инициативе территориальных центров комплектования, поэтому полицейские начинают розыск исключительно после того, как поступят списки таких лиц.

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Сейчас в Украине продлено военное положение и продолжается мобилизация военнообязанных, однако некоторые уклоняются от призыва, хотя за это предусмотрено наказание. Как разыскивают уклонистов, в интервью изданию "Цензор.Нет" рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Он объяснил алгоритм действий полицейских при поиске людей и какие инструменты для этого задействованы. По словам заместителя Нацполиции, имеется целый комплекс мероприятий. Он отметил, что все средства применяются только тогда, когда уже удалось установить, где находится человек, о котором проинформировал ТЦК.

"Уклонение от призыва и мобилизации — это четко наша подследственность, наш функционал. Конечно, эти уголовные производства начинаются по инициативе территориальных центров комплектования, потому что мы не можем знать, кто уклонился, не отреагировал на повестку, или кто не появился после прохождения ВВК. Поэтому исключительно после того, как поступят списки таких лиц, мы начинаем работать. Там есть определенные процедуры", — уточнил Цуцкиридзе.

Что касается статистики, то, по словам полицейского чиновника, расследуется около 9400 производств по уклонению от мобилизации. Сейчас в суд направлено 2600 производств.

"Несколько медленно такие дела рассматриваются в судах, мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, в 2023-м — около 300. Все же, чтобы люди чувствовали, что отвратимости наказания нет по этому преступлению, судам надо еще поработать", — подчеркнул первый заместитель.

Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях — Одесской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой.

По словам Цуцкиридзе, наличие самого уголовного производства "развязывает" руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных розыскных действий.

"То есть от банальных допросов окружения этого человека до оперативных мероприятий, которые касаются и телефонов, и открытого передвижения на автомобилях (программа "Безопасный город"), и т. д.", — заключает первый заместитель.

Ситуация с наказаниями

Относительно приговоров и сроков наказания, Цуцкиридзе отметил, что мужчины, которые уклоняются от мобилизации, преимущественно получают условные сроки наказания. При этом, как отмечает полицейский, суды учитывают моральное состояние, определенные этические моменты, наличие родственников, детей, находящихся на содержании этих людей, их аргументы о непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он пригоден.

"Но здесь еще надо понять, когда наступает сам момент уклонения. Если это первая повестка и человек просто не явился, надо выяснить, почему так произошло. Потому что у нас же много внутренне перемещенных лиц, доказать, что такой человек получил повестку, чрезвычайно сложно. И что был умысел, направленный на уклонение от мобилизации. Ну, сказал, что не видел, не слышал и т. д.", — рассказывает заместитель.

И добавляет, что сначала Нацполиция устанавливает, было ли известно человеку о повестке. Например, показания соседей или родственников тоже служат в некоторых случаях доказательствами того, что лицо осознанно понимало то, что должно явиться в ТЦК и мобилизоваться.

Важно

Уклонистов могут мобилизовать: условный срок или врученное подозрение не спасают от призыва

9 февраля сообщалось, что Кабинет Министров Украины разрешил круглосуточную деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП смогут в любое время вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.

Кроме того, напомним, что новый законопроект о мобилизации предусматривает изменения в процессе бронировании военнообязанных. В частности, некоторые категории госслужащих могут потерять бронь.