Удары ВС РФ по Киеву 7 февраля: количество жертв российского обстрела возросло

Врачи в течение недели боролись за жизнь женщины, которая получила тяжелые травмы в результате попадания обломков сбитой ракеты в многоэтажку в Голосеевском районе.

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В Киеве возросло количество жертв российского вражеского обстрела 7 февраля. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе, сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Она находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за жизнь женщины", — написал Кличко.

Таким образом, российский обстрел в целом унес жизни 5 человек.

Что известно об обстреле 7 февраля

Утром 7 февраля Россия выпустила по Украине "шахеды", крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО в целом сбили 44 воздушные цели.

Начальник Киевской городской военной администрации сообщал, что только над столицей удалось уничтожить около двух десятков ракет. Вражеские цели заходили на столицу несколькими группами с разных направлений.

В Голосеевском районе столицы сбитые обломки повредили многоэтажку. Там произошел пожар. Четыре человека погибли, 40 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна не только максимально усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести максимальные системные потери России.

До этого обстрела Россия прибегала к массированной атаке 23 января. Враг обстрелял крылатыми и баллистическими ракетами Киев, Харьков, Павлоград, Балаклею и Шостку.