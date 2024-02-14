Сообщили раньше удара: в ВСУ объяснили фейк РФ об "обстреле полигона" в Селидово (видео)

Оккупанты формально считают, что в городе могут украинские военные, но фактически — это следующий город Украины дальше на запад от Авдеевки, отметил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

Related video

Россия запустила очередной фейк. Во вторник, 13 февраля, оккупанты начали распространять традиционную информационно-психологическую операцию (ИПСО), что якобы Вооруженные Силы Российской Федерации поразили ракетами "полигон" с украинскими военными в Селидово, что в Донецкой области. Там якобы базировались бойцы 3-й штурмовой бригады. Начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий на своей странице в Facebook объяснил, почему враг прибегает к таким манипуляциям.

По его словам, были опрошены бригады на Авдеевском и Донецком направлениях. Лиховий говорит: таких потерь в районе Селидово не было. И о "полигоне" в 20 км от линии фронта даже речь не может идти.

"Этого сейчас нет и не может быть. Как и нет в районе Селидово тех воинских частей ВСУ, о которых врет московская пропаганда", — заверил Лиховий.

Более того, россияне запустили фейк еще даже до того, как были нанесены удары по Селидовому и окрестностям.

Селидово — это шахтерский городок в 20 км к западу от нынешней линии боевого соприкосновения. Среди военных аналитиков существует опасение, что следующими "Авдеевками" могут стать города дальше на запад. Именно по этой причине так важно держать Авдеевку.

"Формально (Россия — ред.) — считает, что в городе могут быть какие-то "азовцы" или другие украинские военные. Фактически — просто потому, что это следующий город Украины в Покровском районе, дальше на запад от Авдеевки", — отметил Лиховий.

В подтверждение этих слов Лиховий перечислил последние обстрелы Селидово. По его словам, по городу оккупанты бьют всем, что имеют.

Что известно о последних обстрелах Селидово

8 февраля — один человек погиб, еще 7 получили ранения. Повреждены школы, детсады, жилые дома.

12 февраля — 3 человека ранены, в том числе два ребенка. Повреждены 15 частных жилых домов.

13 февраля — прилеты в 9-этажный и 5-этажный жилые дома. По меньшей мере шесть раненых. Под завалами могли еще быть люди. Загорелась аптека.

Ночью 14 февраля — российская ракета попала в здание терапевтического отделения Селидовской центральной городской больницы. Погибли три человека, среди них — мальчик и беременная женщина. Еще 12 человек ранены.

Напомним, 14 февраля в Интстуте изучения войны заявили, что россияне начали массовую дезинформационную кампанию, чтобы возмутить украинское общество размером потерь, которые якобы произошли в результате обстрела "полигона" в Селидово. По мнению аналитиков, кремлевская пропаганда пытается скрыть потери ВС РФ в боях под Авдеевкой, а также повлиять на моральное состояние украинцев.

ВС РФ продолжают давить на Авдеевку с севера и юга. Ситуация становится хуже с каждым днем, сообщает мониторинговый паблик DeepState. Логистика находится полностью под огневым контролем врага, в результате чего заезд и выезд в город — это лотерея.