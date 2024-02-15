Украина получит "довольно приличное" количество ракет для ПВО, — Буданов

Руководитель ГУР Минобороны отказался назвать точное количество ракет и страны, которые их предоставят, потому что это "составляет тайну".

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Украина в 2024 году получит от западных партнеров дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны и противокорабельных комплексов. Об этом по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии "ICTV".

По его словам, широкая коалиция поддержки Украины — непоколебима. Партнеры заявили о продолжении поддержки во всех сферах.

"Особенно могу отметить поддержку по предоставлению дополнительных ракет для нашей ПВО и ракет для противокорабельной обороны. То есть, для противокорабельных ракетных комплексов", — заявил Буданов.

В то же время руководитель ГУР отказался назвать количество ракет и страны, которые их предоставят, потому что это, по его словам, "составляет тайну", но оценил это количество как "довольно приличное".

Напомним, в среду, 14 февраля состоялось 19-е заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров переговоры назвал плодотворными. Официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились 15 стран. Продолжается работа по совместному производству артиллерийских систем и снарядов. Что касается поступления современных истребителей F-16, то, по словам главы Минобороны, все "идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

Ранее, 9 февраля, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США продолжают поставлять Украине вооружение для ПВО. Это возможно в рамках программы "Инициатива содействия безопасности в Украине" (USAI).