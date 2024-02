Будет сложно: ракеты для систем ПВО в Украине закончатся в марте, — NYT

По данным американских журналистов, к концу следующего месяца Украина сможет едва проводить локальные контратаки, однако России будет сложно быстро нарастить потенциал, достаточный для проведения масштабного наступления.

У Украины есть средства для противовоздушной обороны, чтобы продержаться только до следующего месяца, если не будет пополнения запасов. Об этом пишет издание The New Your Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Западные военные аналитики предполагают, что 2024 год будет периодом восстановления для Украины, когда новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский будет вынужден решать, как эффективно использовать солдат для сдерживания российских наступлений и создания новых боевых сил.

"Однако прежде чем лидеры Украины задумаются о восстановлении позиций, они должны сначала удержать то, что у них есть, а предотвращение российских наступлений осложняется острой нехваткой солдат и боеприпасов", — отмечает издание.

Западные чиновники и военные эксперты предупреждают, что без помощи США каскадный крах на фронте станет реальностью в конце текущего года. Они утверждают, что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем отсутствие поддержки начнет оказывать воздействие повсеместно. Однако без этой помощи будет трудно сохранить текущие позиции на поле боя для Украины.

К концу следующего месяца, по мнению чиновников и аналитиков, Украина сможет едва проводить локальные контратаки, а к началу лета ее военным будет сложно отражать российские атаки.

"Однако чиновники также считают, что России будет сложно быстро нарастить потенциал, достаточный для проведения масштабного наступления на востоке Украины. Вместо этого российские войска, скорее всего, будут продвигаться вперед неуклюже, разрозненно, но с высоким порогом потерь среди своих собственных войск", — говорится в материале NYT.

Напомним, 8 февраля посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова сообщила, что в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) ранее сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины по части международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.