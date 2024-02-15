Необычные маркировки и без шевронов: РФ накапливает живую силу и технику под Мариуполем (фото)

Под Мариуполем появилось примерно 5 тысяч российских военных, которые находятся в резерве передовых подразделений. Среди новоприбывших заметили людей с шевронами ГРУ России.

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Командование ВС РФ начало доукомплектование подразделений возле Мариуполя в Донецкой области. Среди военных, которыми пополняют части, есть только что мобилизованные и контрактники, и опытные фронтовики. Кроме того, происходит накопление техники и снарядов неподалеку от Волновахи. О текущей ситуации в Мариупольском районе советник мэра Петр Андрющенко рассказал в заметке в Telegram-канале.

По словам Андрющенко, местные жители заметили появление новых военных, которые ходят в новенькой форме и не имеют знаков идентификации. Рядом с ними также видят людей, больше похожих на опытных солдат. На форме, которую носят "фронтовики", заметили шевроны в виде летучей мыши (отметим, такие шевроны имеют сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны РФ). Также по улицам ездят машины с "необычной маркировкой".

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Кроме доукомплектования имеющихся подразделений, россияне начали накапливать дополнительные ресурсы на участке между населенными пунктами Водное-Гранитное-Волноваха, пояснил чиновник. В частности, враг наполняет снарядами оперативные склады, перебрасывает тяжелую бронетехнику. Основное место дислокации — север и северо-запад от Мариуполя.

По мнению Андрющенко, ВС РФ готовится не к учениям, а готовит резервы на Шахтерско-Угледарском отрезке фронта. Пока что количество живой силы выросло, ориентировочно, на 5 тысяч человек. Подготовку проводят подальше от линии боев — в приморской части Мариупольского района (место дислокации не указывается).

Также движутся "военные караваны", которые везут снаряды и инженерные сооружения в направлении Бердянска, пояснил советник мэра. Свое сообщение он сопроводил кадрами, снятыми силами сопротивления в Мариуполе. На кадрах видно, как колонна военных грузовиков ВС РФ перемещается по улицам города. Под тентами не заметно, какие именно грузы они перевозят.

Ситуация в Мариуполе — колонна грузовиков ВС РФ Фото: Скриншот Ситуация в Мариуполе — грузовик ВС РФ Фото: Скриншот

Бои в Донецкой области — детали

Отметим, местность, куда россияне перебрасывают БК и технику — под Волноваху — расположена в 20 км от линии фронта. Рядом проходит железнодорожный путь, который россияне используют для ведения боев.

Ситуация возле Мариуполя и Волновахи по состоянию на 15 февраля Фото: DeepState

В утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 15 февраля не говорится о штурмах ВС РФ на Шахтерском направлении. Однако севернее продолжаются бои возле Марьинки — там состоялось 20 атак противника. Еще севернее — Авдеевка, возле которой россияне 40 раз атаковали позиции Сил обороны.

Напоминаем, в немецком издании Bild заявили, что российские подразделения находятся максимально близко к трассе на западе Авдеевки, по которой поступает оружие для защитников города. 15 февраля аналитики Института изучения войны подсчитали, какую часть населенного пункта захватил враг.