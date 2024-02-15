Незвичні маркування та без шевронів: РФ накопичує живу силу та техніку під Маріуполем (фото)

Під Маріуполем з'явилось приблизно 5 тисяч російських військових, які перебувають у резерві передових підрозділів. Серед новоприбулих помітили людей з шевронами ГРУ Росії.

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Командування ЗС РФ почало доукомплектування підрозділів біля Маріуполя у Донецькій області. Серед військових, якими поповнюють частини, є щойно мобілізовані та контрактники, і досвідчені фронтовики. Крім того, відбувається накопичення техніки та снарядів неподалік від Волновахи. Про поточну ситуацію в Маріупольському районі радник мера Петро Андрющенко розповів у дописі в Telegram-каналі.

Зі слів Андрющенка, місцеві жителі зауважили появу нових військових, які ходять у новісінькій формі та не мають знаків ідентифікації. Поруч з ними також бачать людей, більше схожих на досвідчених солдатів. На формі, яку носять "фронтовики", помітили шеврони у вигляді кажана (зазначимо, такі шеврони мають співробітники Головного розвідувального управління Міноборони РФ). Також вулицями їздять машини з "незвичним маркуванням".

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Оборона Авдіївки. Україна перекидає свіжі сили, а РФ змінює тактику

Крім доукомплектування наявних підрозділів, росіяни почали накопичувати додаткові ресурси на ділянці між населеними пунктами Водне-Гранітне-Волноваха, пояснив посадовець. Зокрема, ворог наповнює снарядами оперативні склади, перекидає важку бронетехніку. Основне місце дислокації — північ та північний захід від Маріуполя.

На думку Андрющенка, ЗС РФ готується не до навчань, а готує резерви на Шахтарсько-Вугледарському відтинку фронту. Поки що кількість живої сили зросла, орієнтовно, на 5 тисяч осіб. Підготовку проводять подалі від лінії боїв — у приморській частині Маріупольського району (місце дислокації не вказується).

Також рухаються "військові каравани", які везуть снаряди та інженерні споруди у напрямку Бердянська, пояснив радник мера. Свій допис він супроводив кадрами, знятими силами спротиву у Маріуполі. На кадрах видно, як колона військових вантажівок ЗС РФ переміщується вулицями міста. Під тентами не помітно, які саме вантажі вони перевозять.

Ситуація у Маріуполі - колона вантажівок ЗС РФ Фото: Скриншот Ситуація у Маріуполі - вантажівка ЗС РФ Фото: Скриншот

Бої на Донеччині — деталі

Зазначимо, місцевість, куди росіяни перекидають БК і техніку — під Волноваху — розташована за 20 км від лінії фронту. Поруч проходить залізнична колія, яку росіяни використовують для ведення боїв.

Ситуація біля Маріуполя та Волновахи станом на 15 лютого Фото: DeepState

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на 15 лютого не ідеться про штурми ЗС РФ на Шахтарському напрямку. Однак північніше тривають бої біля Мар'їнки — там відбулось 20 атак противника. Ще північніше — Авдіївка, біля якої росіяни 40 разів атакували позиції Сил оборони.

Нагадуємо, у німецькому виданні Bild заявили, що російські підрозділи перебувають максимально близько до траси на заході Авдіївки, по якій надходить зброя для оборонців міста. 15 лютого аналітики Інституту вивчення війни підрахували, яку частину населеного пункту захопив ворог.