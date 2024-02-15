Армия Беларуси испытывает экспериментальный БТР Volat-V2: что известно о машине (фото)

На одном из вариантов бронемашины установлен беспилотный модуль БМ30.2 с 30-мм орудием и установкой противотанковых управляемых ракет.

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В Беларуси продолжат испытывать экспериментальный колесный бронетранспортер МЗКТ-690003 или Volat V-2, который впервые был представлен на выставке MILEX 2021. Несмотря на то, что машина не вызвала интерес за рубежом, белорусские военные проводят тестирование второго варианта БТР с беспилотным модулем БМ30.2 с дублированной пусковой установкой противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Об этом 15 февраля сообщили в Defence 24.

Испытания Volat V-2, который разработан Минским заводом колесных грузовиков (МЗКТ), начались еще в ноябре 2023. В них принимали участие два варианта — один с башней БМП-2, другой с новым модулем БМ30.2 с 30-мм орудием и установкой ПТУР. Кроме них, на фотографиях с этого мероприятия можно увидеть гусеничную боевую машину пехоты БМП-2, предположительно в качестве эталона при сравнении характеристик по огневой мощи.

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Испытания проводились под руководством Белорусской государственной комиссии оборонной промышленности как в дневное, так и в ночное время. Учитывая, что в конструкции еще много элементов, требующих доработки, испытания позволят их выявить.

Volat-V2 на полигоне в Беларуси

Характеристики БТР

Volat-V2 — семейство колесных бронетранспортеров 8х8 белорусского производства. В отличие от советских машин семейства БТР-60/70/80, эта машина построена в соответствии с западными конструкторскими идеями, где в передней части корпуса размещено моторное отделение, затем боевое и в самом конце — десантное.

Экипаж составляет три человека, а десант — восемь солдат. Как колесная боевая машина пехоты, машина может получить один из двух типов башенного вооружения; до сих пор она демонстрировалась с модернизированной башней от БМП-2 и боевым модулем БМ30.2.

Модуль БМ30.2

Согласно открытым данным, бронетранспортер имеет полную массу 19,9 т. Техника обладает амфибийными возможностями. По расчетам, максимальная скорость БТР достигнет 110 км/ч на суше и 10 км/ч на воде. Ходовая часть использует независимую гидропневматическую подвеску однорычажной схемы.

Силовая установка представляет собой дизельный двигатель WP13.550А0 мощностью 550 л.с. с гидромеханической шестиступенчатой коробкой передач МЗКТ-55613. При этом силовые агрегаты собраны в единый блок, что должно, по идее, упростить их замену в любых условиях.

Башня БМП-2

"В целом белорусская промышленность постоянно пытается разработать современную бронетехнику для своей армии с помощью научно-исследовательских учреждений страны", — подытожили в Defence 24.

Ранее сообщалось, что Россия проводит испытания колесного бронетранспортера БТР-22 отечественной разработки в надежде создать семейство машин для замены устаревших БТР-82. Он отличается от предыдущих бронемашин передним расположением моторного отсека, а также наличием в задней части дверей для входа и выхода солдат.