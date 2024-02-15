Армія Білорусі випробовує експериментальний БТР Volat-V2: що відомо про машину (фото)

На одному з варіантів бронемашини встановлено безпілотний модуль БМ30.2 з 30-мм гарматою і установкою протитанкових керованих ракет.

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У Білорусі продовжать випробовувати експериментальний колісний бронетранспортер МЗКТ-690003 або Volat V-2, який уперше було представлено на виставці MILEX 2021. Попри те, що машина не викликала інтерес за кордоном, білоруські військові проводять тестування другого варіанту БТР із безпілотним модулем БМ30.2 з дубльованою пусковою установкою протитанкових керованих ракет (ПТКР). Про це 15 лютого повідомили в Defence 24.

Випробування Volat V-2, який розроблений Мінським заводом колісних вантажівок (МЗКТ), почалися ще в листопаді 2023 року. У них брали участь два варіанти — один із баштою БМП-2, інший із новим модулем БМ30.2 із 30-мм гарматою та установкою ПТУР. Крім них, на фотографіях з цього заходу можна побачити гусеничну бойову машину піхоти БМП-2, імовірно, як еталон під час порівняння характеристик за вогневою потужністю.

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Випробування проводилися під керівництвом Білоруської державної комісії оборонної промисловості як у денний, так і в нічний час. З огляду на те, що в конструкції ще багато елементів, які потребують доопрацювання, випробування дадуть змогу їх виявити.

Volat-V2 на полігоні в Білорусі

Характеристики БТР

Volat-V2 — сімейство колісних бронетранспортерів 8х8 білоруського виробництва. На відміну від радянських машин сімейства БТР-60/70/80, ця машина побудована відповідно до західних конструкторських ідей, де в передній частині корпусу розміщене моторне відділення, потім бойове і в самому кінці — десантне.

Екіпаж становить три людини, а десант — вісім солдатів. Як колісна бойова машина піхоти, машина може отримати один із двох типів баштового озброєння; досі її демонстрували з модернізованою баштою від БМП-2 і бойовим модулем БМ30.2.

Модуль БМ30.2

Згідно з відкритими даними, бронетранспортер має повну масу 19,9 т. Техніка має амфібійні можливості. За розрахунками, максимальна швидкість БТР сягне 110 км/год на суші і 10 км/год на воді. Ходова частина використовує незалежну гідропневматичну підвіску одноважільної схеми.

Силова установка являє собою дизельний двигун WP13.550А0 потужністю 550 к.с. з гідромеханічною шестиступінчастою коробкою передач МЗКТ-55613. При цьому силові агрегати зібрані в єдиний блок, що має, по ідеї, спростити їх заміну в будь-яких умовах.

Башта БМП-2

"Загалом білоруська промисловість постійно намагається розробити сучасну бронетехніку для своєї армії за допомогою науково-дослідних установ країни", — підсумували в Defence 24.

Раніше повідомлялося, що Росія проводить випробування колісного бронетранспортера БТР-22 вітчизняної розробки в надії створити сімейство машин для заміни застарілих БТР-82. Він відрізняється від попередніх бронемашин переднім розташуванням моторного відсіку, а також наявністю в задній частині дверей для входу і виходу солдатів.