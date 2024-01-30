У Росії проходять випробування новітні БТР-22: що відомо про техніку (фото)

Основна його відмінність нового БТР-22 від попередніх бронемашин полягає в передньому розташуванні моторного відсіку, а також наявністю в задній частині дверей для входу і виходу солдатів.

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Росія проводить випробування колісного бронетранспортера БТР-22 вітчизняної розробки в надії створити сімейство машин для заміни застарілих БТР-82, повідомляє Defence Blog.

Вперше російські зброярі представили новий бронетранспортер на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2023". Основною його відмінністю від радянських БТР-60/70/80 і 82 є радикальне перероблення корпусу з перенесенням моторного відсіку в передню частину і наявністю дверей для входу і виходу десанту в задній частині.

Таким чином, силове відділення в новому броньовику розташоване в носовій частині корпусу праворуч, ліворуч від неї розташоване відділення управління з робочим місцем механіка-водія. Десантне ж відділення тепер розташовується в кормовій частині. Солдати можуть розміщуватися на спеціальних антитравматичних кріслах, а посадка і висадка здійснюється через корму.

Російські джерела стверджують, що завдяки використанню нових марок броньової сталі та рознесеного бронювання, захист корпусу БТР-22 став вищим. При цьому нові компоненти забезпечують захист по всьому периметру від попадання бронебійних куль Б-32 калібру 12.7х108мм.

Броньовик має довжину в 7,5 метрів, ширину — майже 3 метри, висоту — 3 метри, при цьому дорожній просвіт становить 475 мм. Габарити дають змогу вмістити до 10 військовослужбовців.

Загальна маса броньовика становить 20 тонн, але це не заважає розвивати максимальну швидкість по шосе 100 км/год, причому про силову установку відомо лише те, що її міць досягає 330 к.с.

Щодо вогневої потужності, то, як і БТР-82, новий бронетранспортер оснащений автоматичною 30-мм гарматою 2А72, здатною вести вогонь зі швидкістю до 330 пострілів на хвилину. Також на ньому встановлено 7,62-мм кулемет ПКТМ. Комбінований приціл ПНК оснащений тепловізійним каналом і лазерним далекоміром. Також передбачена можливість встановлення безпілотного гарматно-ракетного модуля.

"Очікується, що БТР-22 стане економічно ефективною заміною застарілим радянським бронетранспортерам", — зазначили оглядачі.

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Нагадаємо, 24 січня стало відомо про випробування російського бронетранспортера БТ-3Ф у суворих кліматичних умовах. Машина створена на базі БМП-3Ф, але має низку змін, які свідчать про адаптацію для арктичних умов.