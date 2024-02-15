В сети показали кадры боевого выхода Буданова с бойцами ГУР (видео)

Глава военной разведки принял участие в непосредственной работе одного из подразделений ГУР. Он был в военной форме, в тактическом шлеме, очках и бронежилете.

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Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сходил на боевой выход с разведчиками одного из спецподразделений Главного управления разведки. Соответствующее видео начали распространять 15 февраля в украинских Telegram-каналах.

Так, главный разведчик Украины находился вместе с несколькими бойцами ГУР в неизвестном населенном пункте. Он был в военной форме, в тактическом шлеме, очках и бронежилете.

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Глава ГУР подписывал флаг Украины. Тем временем на заднем фоне раздавались взрывы и выстрелы. На видео зафиксирован короткий разговор Буданова со спецназовцами. Они пытались выяснить, какой вид вооружения работает на дальнем фоне.

Буданов шутил и заверил коллег, "со знанием дела", что это была точно не работа украинской ПВО.

Когда и где было снято видео, неизвестно. Из кадров видно, что это было теплое время года.

Напомним, что Буданов 14 февраля заявил, что Украина в 2024 году получит от западных партнеров дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны и противокорабельных комплексов.

14 февраля Кирилл Буданов рассказал, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" перевозил груз из Новороссийска в Севастополь. Он был загружен, но на переходе его уничтожили пятью беспилотными MAGURA V5.