Ответ на "пушечное мясо" РФ: где взять 500 тысяч рекрутов и деньги на них, — СМИ

По словам журналистов, Украине необходимо привлекать иностранных наемников вместо того, чтобы проводить ужесточение мобилизационного процесса.

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После мартовских выборов в РФ будет объявлена новая мобилизация или усиление уже действующей. В то же время для Украины призыв хотя бы 200 тысяч военнослужащих представляет собой значительную проблему. Этим вопросом уже несколько месяцев активно занимаются военные, депутаты и администрация президента. Об этом говорится в материале издания Depo.ua.

По данным источника, победа текущего президента РФ Владимира Путина на выборах является очевидной для всех и полностью раскроет ему возможность для провозглашения новой мобилизации. Легитимность этого шага будет подтверждена всеми, кто отметит его фамилию на бюллетене. Те небольшие группы общества, которые смогут выразить свое несогласие, будут окончательно подавлены, особенно в свете недавно принятого закона, позволяющего конфисковывать деньги, ценности, почетные звания и имущество за то, что режим считает "публичными призывами к деятельности, направленной против безопасности России".

"Поэтому вопрос здесь не о времени — незамедлительно после выборов или спустя несколько месяцев — когда Путин примет решение об усилении мобилизации, а о том, как Украина готова на это ответить. В настоящее время кажется, что политические дебаты о справедливости мобилизации лишь отнимают у нас драгоценное время", — пишут в издании.

Почему действительно сложно мобилизовать полмиллиона рекрутов

В источнике отмечают, что украинские депутаты высказали свои претензии к законопроекту, основная их масса касается наказаний и ограничений уклоняющихся.

"Скорее всего, из конечного варианта документа удалят почти все раздражительные для населения нормы. К примеру, блокирование банковских счетов. По информации Нацбанка, в январе с депозитных счетов украинцы сняли рекордные с 24 февраля 2022 27 млрд грн. Несложно догадаться, что повлекло за собой ажиотаж", — пишут в материале.

Помимо обсуждения скандального законопроекта о мобилизации, также рассматривается нововведение — экономическое бронирование. Это дополнение к уже существующей практике бронирования работников в критических отраслях.

По данным источника, речь идет о нескольких подходах к тому, как ВСУ пополнить рекрутами, и окончательно не положить экономику на лопатки.

Так, в материале издания "Украинская правда" отмечают, что уплата предприятиями, работающими "в белую", определенной суммы в бюджет или введение квазиналога в размере 20 тысяч, который будут платить все, кто хочет забронировать работников, является справедливой идеей.

"Хотя экономическое бронирование и имеет смысл, украинцы хорошо обучены другими шагами государства, которые вроде бы направлялись на положительные вещи, но в конце концов привели к громким скандалам. Как, в частности, произошло с системой "Шлях", благодаря которой из страны бежали десятки тысяч военнообязанных", — отметили в источнике.

Деньги для наемников или стимулы для своих

В статье отмечают, что в настоящее время в вопросе мобилизации существует три вызова.

Первым, по словам журналистов, является следующий вызов — Путин не планирует завершать конфликт ни в текущем, ни в следующем году, и, вероятно, после повторного избрания на пост главы государства он усилит мобилизацию. Предполагается, что стратегия оккупантов на поле боя будет заключаться в наступлении на украинскую оборону с помощью массовых штурмов. При необходимости для этого могут быть мобилизованы 500 тысяч или даже миллион человек, и Министр обороны Сергей Шойгу обеспечит их. В контексте тоталитарного режима, характерного для России, подобные действия не являются серьезной проблемой.

Вторым вызовом является то, что украинцы выражают доверие к Вооруженным Силам Украины, однако не выражают желание мобилизовываться туда. Попытки убедить их логическими аргументами в том, что при подобном отношении со стороны врага будет необходимо отражать атаки уже не на передовой под Авдеевкой, а на приграничных территориях к Запорожью или Днепру, не приводят к успеху у всех.

Третий вызов — при сложившихся неблагоприятных обстоятельствах власть и сама не хочет проводить жесткую мобилизацию с нарушением демократических норм и прав человека, ища компромисс между потребностью в новобранцах, мнением бизнеса и настроениями общественности.

Поэтому, по данным источника, властям необходимо искать выход, который бы учитывал все вышеуказанные условия.

"Одним из таких может быть увеличение численности иностранцев. Враг привлекает в свои ряды сирийцев, непальцев, жителей отдельных среднеазиатских государств, воюющих за деньги. Это наемники, к тому же не слишком вышколенные солдаты. На стороне Украины воюют иностранцы – опытные воины. В международном легионе и не только. Но их численность маловато", — говорится в сообщении.

Журналисты пишут, что Украина может публично рекрутировать желающих повоевать за деньги.

"Неужели мешают расовые или религиозные предрассудки? Или моральные препятствия? В большинстве государств существует уголовная ответственность за наемничество, однако она мало останавливает азиатов, воюющих на стороне нашего врага. Нас будут осуждать партнеры? Вряд ли, если говориться об участии на нашей стороне не просто искателей легкой наживы, как у россиян, а опытных бойцов", — подчеркнули в источнике.

При этом, деньги на зарплату наемников придется искать в Украине, ведь, по данным журналистов, одалживать за границей на такие нужды не выйдет.

"Средства за экономическое бронирование – одно из них", — отметили в источнике.

Напомним, законопроект о мобилизации, поддержанный парламентариями Верховной Рады на первом чтении 7 февраля, предполагает внесение изменений в процедуру бронирования военнообязанных.

По данным СМИ от 26 января, депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников, независимо от должности.