"Я подробно понимаю": Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке (видео)

По словам главы государства, все прекрасно помнят, что делает Россия с нашими населенными пунктами. Владимир Зеленский находится в постоянном контакте с военным руководством, главная задача которого — сохранить жизни людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг города Авдеевка Донецкой области. Он считает, что люди главнее. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, украинские защитники продолжают героически оборонять Авдеевку от российских оккупантов и постоянно находят новые логистические пути, которые и пытается сломать противник.

"Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими поселками и селами. Я подробно понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют, их задача делать все, чтобы защитить наших людей", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно президент Украины подал сигнал о том, что именно военнослужащие являются всем, что сегодня у нас есть. Бойцы ВСУ — главное оружие Украины.

К слову, встреча с Олафом Шольцем проходит в рамках 60-й конференции по безопасности в Мюнхене. Главная повестка дня — дальнейшая поддержка Киева со стороны Берлина. Речь как про оборонную, так и про политическую и финансовую сферы. Также лидеры стран подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что украинские бойцы продолжают оборону Авдеевки. По словам военных, российские оккупанты бросают на Авдеевское направление колоссальное количество личного состава, бронетехники и авиации. Продолжаются жесткие бои.

Накануне аналитики из ISW заявили, что ВС РФ не смогут быстро продвигаться дальше Авдеевки. По их мнению, российские войска потеряли большое количество живой силы и техники для атак Авдеевки, поэтому им потребуется длительный период восстановления.