Награда в $22 тысячи: ВС РФ начали охоту на неуловимого украинского робота THeMIS

В прошлом году руководство российского ЦАСТ готовы были заплатить в два раза меньше. Но директор организации Руслан Пухов заявил, что половину удвоенной суммы отдаст из личных сбережений.

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Центр анализа стратегий и технологий РФ (ЦАСТ) удвоил вознаграждение за захват наземной платформы THeMIS эстонского производства, которая состоит на вооружении украинских сил. Как рассказали обозреватели Bulgarian Military, наземные роботы становятся горячим товаром на поле боя, поскольку за трофейный наземный аппарат ЦАСТ готов заплатить 22 000 долларов.

В прошлом году, отмечают журналисты, российские специалисты объявил о заманчивом вознаграждении в один миллион рублей (примерно 11 000 долларов). Однако 15 февраля директор ЦАСТ Руслан Пухов сообщил, что вознаграждение увеличивается вдвое, — это своеобразный ответ на заявление эстонской разведки, которая напрямую связывает аналитический центр с российскими спецслужбами.

"Судя по всему, причиной, по которой эстонская разведка внезапно озаботилась деятельностью ЦАСТ и моей скромной персоной, является не мифическая связь с ФСБ, а то самое вознаграждение за трофей в миллион рублей. ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до двух миллионов", — заявил Пухов.

Роботизированная платформа THeMIS

Авторы материала отмечают, что реакция Пухова обусловлена недавним докладом службы внешней разведки прибалтийской страны. В нем говорится, что ФСБ занимается вербовкой национальных ученых и сотрудников аналитических центров, которые взаимодействуют с иностранными посольствами. А Пухов как раз фигурирует в качестве центрального персонажа этой стратегии.

Между тем сами производители робота из Milrem не беспокоятся о краже технологий. Более того, несмотря на то, что THeMIS продемонстрировали исключительную эффективность при разминировании и транспортировке грузов на передовой, они, вероятно, принимают это как должное.

"Похоже, на этой неделе я могу взять еще один выходной, поскольку компания ЦАСТ решила сделать мою работу за меня и увеличила вознаграждение за поимку THeMIS на Украине до 2 миллионов рублей. Это похоже на бесплатную рекламную кампанию", — написал с иронией директор по коммуникациям компании Milrem Герт Ханкевиц.

При этом он добавил, что компания полностью доверяет украинской армии в том, что она будет защищать THeMIS от потенциальных угроз и использовать их по максимуму.

Ранее сообщалось, что Milrem Robotics представила последнюю версию своего беспилотного наземного транспортного средства THeMIS, который вооружен барражирующими боеприпасами EDGE Hunter SP.