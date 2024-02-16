Оказались в ловушке: в Закарпатье нашли на дереве двух мужчин призывного возраста (фото)

Пострадавшие, по данным ГСЧС, преодолели часть бурной реки Латорица, выбились из сил, сильно замерзли и забрались на дерево, которое во время разлива оказалось посреди реки.

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На Закарпатье двух вероятных уклонистов, которые застряли на дереве во время разлива реки Латорица, спасли сотрудники Службы чрезвычайных ситуаций в регионе. Об этом 16 февраля в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС в Закарпатской области.

Этот, вроде бы курьезный, случай мог закончиться трагически для мужчин, которые пытались перебраться незаконно в Венгрию. Как рассказали спасатели, они преодолели часть бурной Латорицы, выбились из сил, сильно замерзли и забрались на дерево, которое во время разлива оказалось посреди реки.

"На помощь прибыли спасатели, которые с помощью жилетов и носилок спасли мужчин и передали их работникам экстренной медицинской помощи", — сообщили работники ГСЧС.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Произошел этот случай в ночь с 15 на 16 февраля, между селами Тыйглаш и Соломоново Ужгородского района. Бойцы Чопского пограничного отряда, которые обнаружили этих мужчин, обратились к спасателям, которые помогли снять вероятных уклонистов с дерева.

Для оказания помощи мужчинам привлекались аварийно- и водолазно-спасательные отделения Аварийно-спасательного отряда спецназначения, работали 11 специалистов и специальная техника.

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