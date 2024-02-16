Опинилися у пастці: у Закарпатті знайшли на дереві двох чоловіків призовного віку (фото)

Постраждалі, за даними ДСНС, здолали частину бурхливої річки Латориця, вибилися з сил, сильно змерзли і забралися на дерево, яке під час розливу опинилося посеред річки.

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На Закарпатті двох ймовірних ухилянтів, які застрягли на дереві під час розливу річки Латориця, врятували працівники Служби надзвичайних ситуацій у регіоні. Про це 16 лютого у Facebook повідомило Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Цей, начебто курйозний, випадок міг закінчитися трагічно для чоловіків, які намагалися перебратися незаконно до Угорщини. Як розповіли рятувальники, вони здолали частину бурхливої Латориці, вибилися з сил, сильно змерзли і забралися на дерево, яке під час розливу опинилося посеред річки.

"На допомогу прибули рятувальники, які за допомогою жилетів і нош врятували чоловіків та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги", — повідомили працівники ДСНС.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Стався цей випадок у ніч з 15 на 16 лютого, між селами Тийглаш та Соломоново Ужгородского району. Бійці Чопського прикордонного загону, які виявили цих чоловіків, звернулися до рятувальників, які допомогли зняти ймовірних ухилянтів з дерева.

Для надання допомоги чоловікам залучались аварійно- та водолазно-рятувальні відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення, працювали 11 фахівців і спеціальна техніка.

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